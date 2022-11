Angst und Widerstand im russischen Besatzungsgebiet „Tags kleben wir Flugblätter, nachts zünden wir Autos an“

Russland spricht von Evakuierungen zum Schutz der Bevölkerung, die Ukraine von Deportationen und Kriegsverbrechen. Seit Tagen schon hält die russische Besatzungsverwaltung der südukrainischen Region Cherson die dortige Zivilbevölkerung dazu an, die Region zu verlassen. Rund 70.000 Menschen haben russischen Angaben zufolge vergangene Woche ihre Häuser und Wohnungen am Westufer des Dnipro geräumt, in dessen Nähe derzeit die Front zwischen russischen und ukrainischen Truppen verläuft.

