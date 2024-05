Das Reich in ihren Köpfen Welches Deutschland Umstürzler Prinz Reuß errichten wollte

Am Dienstag beginnt in Frankfurt am Main der Prozess gegen Heinrich XIII. Prinz Reuß. Damit muss sich nach den neun Komplizen, deren Prozess bereits Ende April in Stuttgart begann, nun auch der mutmaßliche Rädelsführer der „Patriotischen Union“ vor Gericht verantworten.

Laut Anklage plante die Reichsbürger-Truppe einen gewaltsamen Umsturz und das Ende der Bundesrepublik. Aber was sollte anschließend kommen? Wie hätte ihr Staat ausgesehen, welche Gesetze waren geplant? Kurzum: Welches Deutschland wollte Prinz Reuß errichten?