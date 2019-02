Der deutsche Modedesigner Karl Lagerfeld ist am Dienstag in Paris gestorben. Das teilte das Modehaus Chanel am Dienstag in Paris mit. Nach eigenen Angaben kam Lagerfeld 1935 in Hamburg zur Welt. Als Geburtsjahre kursieren aber auch 1933 und 1938.



Der in Paris lebende Modedesigner prägte seit Jahrzehnten die Haute Couture. Seit 1983 wirkte er als Kreativdirektor des Modehauses Chanel. Lagerfeld bestimmte mehr als ein halbes Jahrhundert die Mode mit. Mitte der 50er Jahre begann er in Paris große Couture-Häuser wie Balmain, Patou, Chloé oder Fendi zum Erfolg zu führen. Er habe sich schon immer für Kleider interessiert, ohne zu wissen, dass man das Mode nenne, sagte Lagerfeld einmal. Sein Wechsel zu Chanel Anfang der 80er Jahre war für das französische Modehaus wegweisend.

2015 hatte Lagerfeld in einem Interview gesagt, er denke nicht an die Rente, dazu sei er viel zu beschäftigt. Trotz seines Alters entwarf er bis zuletzt Kollektion um Kollektion.

Ende Januar war der Modeschöpfer in diesem Jahr erstmals nicht zur Chanel-Show erschienen. Eine Chanel-Sprecherin erklärte damals, Lagerfeld habe sich "erschöpft" gefühlt. Seitdem kursierten Gerüchte über seinen Gesundheitszustand.

Frankreichs Presse nannte den Sohn des Hamburger „Glücksklee“-Kondensmilch-Fabrikanten Otto Lagerfeld wegen seiner rastlosen Kreativität auch „König der Maßlosigkeit“ oder „Karl den Großen“. Eine Anspielung an den gleichnamigen Herrscher, der bis 814 König des Frankenreichs war, das unter ihm zu seiner größten Ausdehnung und Machtentfaltung fand. Nun ist der Modezar gestorben.

Lagerfelds Tod löste über die Modebranche hinaus Trauer und Betroffenheit aus. "Karl Lagerfeld ist eine riesige Persönlichkeit, jemand außerhalb des Gewöhnlichen", sagte Frankreichs Innenminister Christophe Castaner dem Radiosender RTL. (AFP/dpa)

Mehr zum Thema Mode Karl Lagerfeld fehlt erstmals bei Chanel-Schau in Paris

Einen ausführlichen Nachruf auf Karl Lagerfeld lesen Sie in Kürze auf tagesspiegel.de