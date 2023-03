Dirk von Lowtzow im Interview „Ein bisschen peinlich ist es schon“

Haben Sie Angst, erkannt zu werden, Herr von Lowtzow?

Auf der Straße werde ich selten erkannt. Wenn doch, bekomme ich es nicht mit, weil ich sehr kurzsichtig bin, aber aus Eitelkeit keine Brille trage. Und sollte ich es doch mitbekommen, weil mich jemand auf ein Konzert anspricht oder ein Lied, kann das auch ganz schön sein. Ich bin eher der Typ, der bei Spaziergängen mit berühmteren Musikerkolleginnen und -kollegen unbeteiligt danebensteht, während die nach Autogrammen gefragt werden.

Unsichtbarkeit scheint Ihnen eine Tugend zu sein. Trotzdem haben Sie ein Tagebuch veröffentlicht, das Ihnen in die Seele blickt.

Unvermeidlich, wenn man das eigene Leben kartografieren will. Jemand, der ein bisschen ortskundig ist, wird sich bestimmt zusammenreimen können, wo ich ungefähr wohne oder dass wir in der Märkischen Schweiz unterwegs sind. Es geht mir darum zu sagen: Das ist unsere Welt, aber auch eine andere.

Nachdem Sie Ihr Tagebuch schon ein halbes Jahr fortgeführt hatten, bemerkten Sie, dass Sie sich eigentlich die ganze Zeit aus dem Buch wieder „hinausschreiben“ wollten. Warum dann der ganze Aufwand?

Das Buch ist eine Zuwiderhandlung gegen mich selbst. Was ich schildere, sind Unterhaltungen mit mir. Ich verstricke mich in Widersprüchen, aus denen ich nicht mehr herausfinde. Dabei entdecke ich Polaritäten, die mir vorher nicht bewusst waren.

Welche?

In mir gibt es eine starke Sehnsucht nach Gemeinsamkeit. Der Song „Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein“ drückte das sehr früh aus. Gleichzeitig habe ich die allergrößte Angst vor Vereinnahmung. Das ist schizophren, aber interessant, an sich festzustellen.

Wussten Sie davon, bevor Sie das Experiment eines Tagebuchs begannen?

Ich konnte es mir denken. Der Schreibprozess hat das dann unmittelbar zutage gefördert.

Wie dürfen wir uns die Arbeit daran vorstellen?

In der Regel habe ich erste Gedanken früh morgens nach dem Aufstehen in mein Smartphone getippt. Denn über die Jahre bin ich vom Spätaufsteher zum Frühaufsteher geworden. Viele Passagen handeln von dieser präsenilen Bettflucht, die mich um kurz nach fünf aufwachen lässt. Bis neun Uhr passiert ja nicht viel in Berlin. Im Winter ist es stockdunkel, und man selbst ist noch mit den Träumen von der Nacht beschäftigt. Ich schreibe sehr oft Songs in dieser Zwischenzeit. Mit dem Tagebuch-Projekt wurde ein Exerzitium daraus, weil es nun den Vorsatz gab, festzuhalten, was passiert.

Zur Person Dirk von Lowtzow, 51, gründete 1993 in Hamburg die Band Tocotronic, mit der er seitdem 13 Album aufnahm. Er prägte mit ihnen Zeilen wie „Wir kommen, um uns zu beschweren“ und „Ich möchte nicht Teil einer Jugendbewegung sein.“ Das Tagebuch „Ich tauche auf“ erscheint bei KiWi. Märzwinter in Prenzlauer Berg. © Lydia Hesse/Tagesspiegel

Man erfährt kaum etwas von Ihrem Alltag.

Stimmt, in den meisten Tagebüchern steht: Beim Bäcker gewesen, eingekauft, geweint, dann noch zu Martha, 20 Bier getrunken. Ich habe meine Erlebnisse stark literarisiert, weil man beim Schreiben, auch beim Protokollieren des eigenen Lebens, automatisch zur dritten Person wird.

War es für Sie ein Glücksfall, dass durch den Lockdown so wenig passierte?

Ich hatte sowieso vor, ein Jahr lang Tagebuch zu schreiben, zwischen meinem 49. und 50. Geburtstag. Normalerweise wäre in diesem Zeitraum die neue Platte „Nie wieder Krieg“ herausgekommen, so dass ich keine Sorgen haben musste, nichts berichten zu können. An Wechselbädern der Gefühle hätte es nicht gemangelt. Am 21. März, dem anvisierten Stichtag, wurde mir erstmals bewusst, was ein Lockdown bedeutet. Es war alles still, man hörte einen einzelnen Hubschrauber. Das hat die Wahrnehmung der Welt, die bei mir ohnehin leicht ins Unheimliche kippt, extrem gefördert.

Als Kompensation eines Mangels?

Ich bin ganz gern zu Hause. Ungewöhnlich für Rockmusiker. Aber die allgemeine Situation des Stillstands kam mir so exzeptionell vor, dass ich wusste, jetzt schreibe ich das Tagebuch wirklich, jeden Tag.

Die Beschreibung einer vermeintlichen Ereignislosigkeit hat den Effekt, dass das Leben plötzlich sehr voll wird. Haben wir schon verstanden, was die Corona-Pandemie mit dem Kulturbetrieb gemacht hat?

Als Musiker kennt man leeren Tage gut. Ursprünglich hatte ich die Idee, mein Leben zuhause und das auf Tour als gegenläufige Erzählstränge zu verstehen. Denn auf Tour hat man das maximale Ereignis. Gleichzeitig verbringt man unglaublich viel Zeit in geschlossenen Räumen, in Hotelzimmern und Garderoben mit nichts weiter als Warten. Während Corona fanden die kreativen Eruptionen auf der Bühne oder im Studio erstmal nicht statt, oder sie wurden immer weiter in eine unbestimmte Zukunft verschoben. Ich musste mich also mit einem Aspekt des Alltags, dem ich sonst nur zur Hälfte ausgesetzt bin, die ganze Zeit abfinden. Langweilig ist das vielleicht gar nicht. Die Wahrnehmung ist entscheidend.

„Ich tauche auf“, das Tagebuch von Dirk von Lowtzow, erscheint bei KiWi. © Kiepenheuer und Witsch/Kiepenheuer und Witsch

Sie meinen, es kommt darauf an, wie viel Fantasie man besitzt?

Das Buch berichtet nicht von einer Ödnis, sondern von einem Menschen, der ständig Gefahr läuft, von seinem Dielenboden verschluckt oder ins Gebüsch gezerrt zu werden. Da, wo es ereignislos ist, entsteht vielleicht gerade eine literarische Qualität, weil es der Frage nachgeht, wie man von einem Nicht-Ereignis eigentlich erzählen kann. Auch bei anderen Autoren interessieren mich Expeditionen an Orte, die normalerweise nicht für Wert befunden werden, beschrieben zu werden.

Von den „langweiligsten Landschaften der Welt“ ist schon in Ihrem Song „Let There Be Rock“ die Rede.

Es gibt das wunderbare Buch „Autonauten auf der Kosmobahn“ von Carol Dunlop und Julio Cortazar, in dem sie von Paris nach Marseille fahren und jeden Rastplatz erkunden, als wäre er ein fremdes Land. Auf jedem zweiten Rastplatz übernachteten sie. Wie schafft man es, das eigene Gemüsebeet als fremdartige Welt zu entdecken? Wenn sich unter dem Teppich ein Ozean auftut, macht es das Leben sehr viel interessanter.

Das waren noch Zeiten: Tocotronic live, 2007. © DAVIDS/WUESTENHAGEN

Sie schauen dem Staub beim Fallen zu. Ihr größter Antrieb scheint zu sein, Ordnung herzustellen. Wie weit geht das in Ihrem Alltag?

Ich habe so viel Chaos im Kopf, ich brauche eine Ordnung um mich herum. Deshalb bin ich Vernichter. Ich schmeiße weg, statt aufzubewahren. Denn zu allem Überfluss bin ich ungeduldig, was für‘s Kunstmachen schlimm ist.

Ihre Aufmerksamkeitsspanne sei ziemlich kurz, sagen Sie. „Ich kann nur eine Viertelstunde im Schlund überstehen“, heißt es in Ihrem Song „Ich tauche auf“. War das Tagebuch eine Therapie, um einer Sache mehr Aufmerksamkeit zu schenken als üblich?

Es gab mal einen Wettstreit zwischen Bob Dylan und Leonard Cohen, bei dem sie einander an der Zeit maßen, die sie für das Schreiben eines Songs benötigt hätten. Bei dem einen waren es, glaube ich, fünf Monate, bei dem anderen 15 Jahre gewesen. Meistens geht Songs zu schreiben aber ziemlich schnell. Man hat eine Eingebung, dann arbeitet man daran, bis es rund ist.

Ermutigend.

Leider nicht. Denn je länger man dran arbeiten muss, desto weniger gut war die Idee von Anfang an. Jemand sieht, wie in der Küche Rührei gemacht wird, denkt einen Satz wie „I’d love to have some scrambled eggs“, und daraus entsteht „Yesterday“, einer der größten Popsongs des Jahrhunderts – die besten Songs sind die, die so schnell fertig sind, dass man es nicht erklären kann. Deshalb hat Komponieren weniger mit einer geringen Aufmerksamkeitsspanne zu tun, weil es sowieso relativ schnell geht. Aber ein Buch braucht viel Zeit, um es so lesbar zu machen, dass etwas wie Literatur dabei herauskommt.

Sie haben mal gesagt, dass Sie den Wunsch, sich in Liedern auszudrücken, anbiedernd und belästigend finden. Woher der Sinneswandel, der Sie nun sogar Ihre Privatleben offenlegen lässt?

Ich kann mich heute viel besser öffnen als früher. Der Prozess hat eingesetzt, als ich autofiktionale Literatur für mich entdeckte. Gleichzeitig hatten wir uns als Band mit dem Doppelalbum „Wie wir leben wollen“ sehr weit in theoretische Gefilde begeben. Mir war klar, dass der Weg ins Verrätselte, Verkopfte, Theoretische nicht viel weiter führen würde. Man versteckt sich hinter diesem Gitter ja auch. Vor allem ein Buch beeindruckte mich, „Torpor“ von Chris Kraus, das den Beginn der autofiktionalen Mode markierte. Ich bin nicht so der Roman-Typ. Aber dieses Buch konnte ich nicht wieder weglegen.

Findet Fake gut: Dirk von Lowtzow. © Lydia Hesse/Tagesspiegel

Sie merkten, dass mit der Fiktionalisierung des Privaten eine Kraftquelle angezapft wurde, die Ihnen weiterhelfen würde?

Ja, weil diese Methode sehr viel mit dem zu tun hatte, was wir mit Tocotronic auf unseren ersten Alben getan hatten. Viele dieser Stücke waren Mitte der 90er Jahre so schnell und unmittelbar entstanden, dass sie wie Tagebucheinträge funktionierten. Heute wären Slogans wie „Ich verabscheue euch wegen eurer Kleinkunst zutiefst“ oder „Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk“ wohl eher Tweets. Mir wurde mit der autofiktionalen Literatur ein Bogen aufgezeigt, mit dem ich von den rohen, direkten Anfängen über die theoretische Phase zu etwas gelangen könnte, das an die Anfänge anschloss, ohne sich zu wiederholen.

Ein sehr bürgerlicher Ansatz, das eigene Leben als literarische Erzählung zu veredelen, oder?

Ein bisschen peinlich ist es schon. Ich glaube, das braucht’s in der Kunst, sonst ist sie langweilig. An einer Stelle zitiere ich Maxim Biller, der meinte, Tagebücher seien eine beschissene Ich-spiele-Schriftsteller-Sache. Das finde ich, anders als Maxim Biller, aber gerade interessant. So zu tun als ob, hat für mich eine Bedeutung. Als wir mit Tocotronic begannen, taten wir ja auch erstmal nur so, als seien wir eine Band. Mit fiktiven Autogrammkarten und T-Shirts. Ich finde Fake gut.

Savignyplatz, Mekka der Orthopädie. © Cay Dobberke / TSP

Sie berichten von zahllosen Besuchen bei Medizinern.

Eineinhalb Jahre litt ich unter chronischen Schmerzen im unteren Rückenbereich, Iliosakralgelenk. Ich fragte mich, ob man nur deshalb Rückenschmerzen bekommt, um einen Heiler aufzusuchen, der einen berührt. Um den Savignyplatz sitzen sie in großen Altbauwohnungen, reich auf die Art, sich ein bisschen angegammelten Charme leisten zu können.

Rückenschmerzen wegen der Last, die zu schultern war?

Eine Band existiert ökonomisch nur, wenn sie Konzerte geben kann. Nicht zu wissen, wann sie als solche ihren Betrieb wieder aufnehmen kann, ist existenzbedrohend. Vielleicht habe ich die Sorge darum in Rückenschmerzen ausagiert.

Ominös ist die Rolle einer Figur namens „Bärchen“, die ein Stofftier sein könnte oder auch nicht. Warum schicken Sie ausgerechnet dieses Geschöpf auf eine Reise, während Sie selbst Ihren täglichen Aufzeichnungen zufolge nirgends hinkonnten?

Mich interessieren Geschichten, in denen jemand irgendwo hin- und wieder zurückgeht. Wie Warhol sagte: „From A to B and back again.“ Das ist die Essenz. Sprachlich ist es der Versuch, einen elaborierten Ton, wie man ihn aus der fantastischen Literatur kennt, zu paraphrasieren.

Und darin finden Sie sich wieder?

Ja. Wo Sprache zu delirieren beginnt, weckt sie mein Interesse. Ich kenne Delirien: auf der Bühne als eine Art von Ekstase, bei der man sich in der Musik verliert. Oder als Rausch, der durch übermäßigen Alkoholgenuss entsteht. Heute trinke ich wenig, gottseidank. Es gab entsetzliche Zustände, in denen ich mich in den vergangenen 30 Jahren in Hotelzimmern befunden habe. Es geht über Kopfschmerzen und Kotzen weit hinaus, sich in eine solche Verzweiflung zu trinken, dass einen Schuldgefühle plagen. Man muss lernen, auf Tour nichts zu trinken. Ein merkwürdiges Gefühl, nach einem Konzert aufs Zimmer zu gehen und einen Podcast zu hören, statt sich bis fünf Uhr morgens zuzuschütten.

Zurück zu der Frage, ob wir schon begriffen haben, was die Corona-Maßnahmen dem Kulturbetrieb angetan haben?

Wir mussten uns nie Gedanken machen, ob unsere Konzerte vielleicht nicht ausverkauft sein würden. Im Herbst plötzlich nicht mehr. Wir mussten mehrere Termine absagen, weil der Vorverkauf nicht zufriedenstellend war. In Bielefeld oder Hamburg stand nur noch ein Drittel des Publikums vor der Bühne. Die ersten Abschläge für Gasrechnungen mussten bezahlt werden, die Inflation wurde spürbar. Viele Musiker sagten Tourneen ab wegen „mentaler Probleme“ oder dergleichen. Aber wir fanden, dass man offen kommunizieren sollte: Die Leute kaufen gerade einfach keine Karten Für Bands ist sowas krass, weil Konzerte das einzige sind, über das sie sich finanzieren können. Man wird sehen, wie lange uns das nachhängt.

