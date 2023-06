Drei Italiener festgenommen 50 Kilogramm Kokain in Surfbrettern am Flughafen in Uruguay beschlagnahmt

Ermittler auf beiden Seiten des Atlantiks haben einen Drogenring überführt, der knapp 50 Kilogramm Kokain in Surfbrettern von Südamerika nach Europa schmuggeln wollte.

Die Drogen hätten dank der Zusammenarbeit von Drogenvollzugsbehörden aus Uruguay, Spanien, Portugal und Italien beschlagnahmt werden können, erklärten uruguayische Behörden am Dienstag (Ortszeit). Demnach wurden im Zusammenhang mit dem Fund bisher drei italienische Staatsbürger festgenommen.

Uruguays Polizeipräsident José Manuel Azambuya sagte während einer Pressekonferenz, der Polizeieinsatz „Iris“ sei aufgrund seines Umfangs und der „Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit“ in der Geschichte des Landes „beispiellos“.

Polizeiangaben zufolge schlugen Spürhunde in Uruguay am 23. Mai bei einem Paket mit sechs Surfbrettern an. In fünf der Bretter wurden demnach gut 40 Kilogramm Kokain gefunden. Das sechste sei wie vorgesehen versendet worden, damit Behörden in Europa die Empfänger ausfindig machen konnten.

Die Polizei in Portugal nahm den Angaben zufolge am 7. Juni zwei Italiener fest, die das Paket abholen wollten. Das letzte Surfbrett enthielt demnach noch einmal 9,3 Kilogramm Kokain. Ein Italiener, der die Sportgeräte in Uruguay aufgegeben hatte, wurde laut einer Polizeimitteilung am 11. Juni in Italien festgenommen. Er soll demnach nach Uruguay ausgeliefert werden, um sich dort vor Gericht zu verantworten.

Das zwischen Brasilien und Argentinien gelegene Uruguay hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Umschlagplatz für Kokain aus Kolumbien und Peru entwickelt, das nach Europa geliefert werden soll. (AFP)