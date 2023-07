DWD gibt mittlerweile Entwarnung Schwere Gewitternacht liegt hinter dem Südwesten

Schwere Gewitter sind am Dienstagabend und in der Nacht über Teile West- und Süddeutschlands gezogen und haben insbesondere im Saarland große Schäden angerichtet.

In Asweiler in der saarländischen Gemeinde Freisen (Landkreis St. Wendel) entwickelte der Sturm erhebliche Zerstörungskraft und wütete in einer Schneise von etwa 100 Metern, wie das Lagezentrum der Polizei mitteilte.

Ob es sich dabei um einen Tornado handelte, war zunächst unklar. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, THW und Polizei war im Einsatz. Rund 30 Gebäude in Asweiler seien beschädigt worden, sagte der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD).

Glücklicherweise sei aber niemand verletzt worden. „Das Schadensbild hatte Schlimmeres befürchten lassen“, sagte Jost. Die Bevölkerung sei im Dorfgemeinschaftshaus versorgt worden.

Auch in Baden-Württemberg richtete die Gewitterfront nach Temperaturen von bis zu 37 Grad bei Tage Schäden an, jedoch in geringerem Ausmaß. Es habe eine Vielzahl von Einsätzen wegen umgestürzter Bäume gegeben, teilte die Polizei Freiburg mit.

„Bei uns geht es wirklich rund“, berichtete ein Polizist in Reutlingen am Abend. Es gebe wegen des schweren Sturms mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten. Im Kreis Ludwigsburg schlug ein Blitz in das Dach eines Wohnhauses ein und löste einen Brand aus, der einen Schaden von geschätzt rund 250.000 Euro verursachte und das Haus unbewohnbar machte. Verletzt wurde niemand.

Vor allem in Sigmaringen, Ravensburg und im Bodenseekreis war ein schweres Gewitter aktiv. In der Bodensee-Region wurde gegen 23 Uhr vor extremem Unwetter der höchsten Warnstufe 4 gewarnt. Zwischen Donau- und Bodenseeregion gab es nach Angaben des DWD Orkanböen und orkanartige Böen.

Gegen 24 Uhr gab es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes weitgehend Entwarnung für Baden-Württemberg und die Gewitter zogen weiter in Richtung Bayern.

Schwere Gewitter auch in Bayern

Auch dort sorgte die Unwetterfront vor allem für unzählige umgestürzte Bäume. Meldungen über Verletzte gab es auch in Bayern zunächst nicht. „Ich wüsste nicht einmal von einer leicht verletzten Person“, sagte ein Sprecher der Polizei Regensburg.

Trotzdem mussten laut Polizeiangaben mehr als 200 Mal Einsatzkräfte in den Landkreisen Rosenheim und Ingolstadt ausrücken. Auch dort beschränkten sich die Notfälle größtenteils auf entwurzelte Bäume und abgerissene Äste.

Was können Städte und Kommunen gegen Starkregen tun? Starkregen sollte schon bei der Bauplanung berücksichtigt werden, also sollten zum Beispiel die Ufer von Flüssen freigehalten werden.

Zur Abwehr des bereits jetzt extremeren Wetters können Kanalisationen angepasst werden, damit das Regenwasser besser aufgenommen wird.

Parks, Grünflächen und Bäume sollten erhalten und angelegt werden, sie nehmen Regenwasser auf und wirken Überflutungen entgegen.

Generell gilt: Eine Reduzierung von Treibhausgasen, etwa in den Bereichen Gebäude, Verkehr und Energie, ist ein Beitrag zum Klimaschutz und damit auch zum Schutz vor Starkregen.

So stürzte im Landkreis Rosenheim ein Baum auf ein Auto und die Baustellenbeschilderung auf einer Autobahn bei Regensburg wehte auf die Fahrbahn. In Augsburg stürzte ein Baugerüst um.

Bevor es nach Deutschland weiterzog, hatte das Unwetter auch in Frankreich gewütet. In Dijon und Mulhouse wurden Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von über 100 Kilometern pro Stunde registriert.

Die französische Bahn stellte auf einigen Strecken aus Sicherheitsgründen den Verkehr ein. In Dijon stürzte die Decke eines Supermarktes ein, in Vichy wurden Dutzende Bäume entwurzelt.

Bewohner der Region verbreiteten Fotos von großen Hagelkörnern, die mit den Sturmböen herunterkamen, wie der Sender BFMTV und die Zeitung „Le Parisien“ berichteten. Menschen kamen zunächst nicht zu Schaden.

Mittwoch: Abkühlung in Deutschland erwartet – und weitere Gewitter

Für die kommenden Tage rechnet der Deutsche Wetterdienst mit etwas Abkühlung in Deutschland. Die Temperaturen sollen vielerorts auf unter 30 Grad sinken, wie der DWD in Offenbach am Dienstag mitteilte.

Vor allem im Südosten könnte es am Mittwoch nochmals kräftig gewittern. „Ansonsten beruhigt sich das Wetter wieder und es stellt sich in den kommenden Tagen in weiten Teilen des Landes ein meist freundlicher Sonne-Wolken-Mix ein“, sagte DWD-Meteorologe Nico Bauer.

Der Mittwoch beginnt im Norden und im Osten mit zunächst abziehendem, gewittrigem Regen.

Im Südosten könnte es kräftig gewittern. Im Alpenraum sowie im Norden ist gewittriger Regen möglich. Ansonsten soll es vom Westen bis in die Mitte Deutschlands heiter, teils wolkig und trocken werden.

Die Temperaturen liegen in der Spitze zwischen 27 und 31 Grad, im Norden und Nordwesten bei 20 bis 26 Grad.

Donnerstag: Höchstwerte zwischen 24 und 28 Grad

Am Donnerstag liegen die Höchstwerte verbreitet zwischen 24 und 28 Grad, im Norden und Nordwesten ist mit maximal 19 bis 24 Grad zu rechnen.

In den meisten Teilen des Landes zeigt sich eine Mischung aus Sonne und Wolken. Im Norden sowie in Alpennähe soll es dagegen erneut schauern, auch einzelne kurze Gewitter sind möglich. Dabei kann es zu vereinzelten kurzen, stürmischen Böen mit Hagel und Starkregen kommen.

Freitag: Die Temperaturen steigen wieder

Die Nacht zum Freitag bringt eine Abkühlung auf 14 bis 8 Grad. Am Freitag geht es teils heiter, teils wolkig und weitgehend trocken weiter. Die Temperaturen steigen auf maximal 25 bis 30 Grad an, im Norden bleibt es weiterhin kühler.

An den Küsten, in den westlichen Mittelgebirgen sowie am Rand der Alpen gibt es einzelne Schauer mit geringem Risiko auf Gewitter.

Am Wochenende wird es wieder heiß

Nach der vorübergehenden Abkühlung soll es am Wochenende erneut heißes Sommerwetter geben.

„Am Samstag sind nach aktuellem Stand verbreitet wieder Höchstwerte um oder knapp über 30 Grad zu erwarten. Bis dahin sollte man die recht kühlen Nächte zum Durchlüften nutzen“, sagte DWD-Experte Bauer. (Tsp/dpa)