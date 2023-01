Egal, ob lineares TV oder Streaming Hilfe, wir werden homogenisiert

Das Fernsehen an Neujahr war wie das Fernsehen im alten Jahr. Die ARD zeigte einen „Tatort“, das ZDF schickte das „Traumschiff“ auf Zuschauerfang. Es hat funktioniert. Der Krimi gewann das Quotenrennen mit 8,71 Millionen, Herz und Schmerz auf den Bahamas interessierte 5,51 Millionen. Wer wollte. der konnte stattdessen seine Streaming-Abo(s) nutzen. Auch hier: Same procedure as last year.

Neue Staffeln, Prequel, Sequel

Lineares und Online-Sortimente bewegen sich aufeinander zu. Was bei ARD über RTL bis ZDF noch einfacher zu erklären ist, weil hier ein älteres Stammpublikum das gleichbleibende Angebot in der „Soko“- bis „Tatort“-Qualität bestimmt, muss dies bei Amazon über Netflix bis Wow überraschen: der ausgebaute Trend, mit Neuheiten in Gestalt von neuen Staffeln, Prequels, Sequels und Spin-Offs die Kunden begeistern zu wollen. Ufa Fiction wird also die Tischrunde bei „Dinner for one“ mit „Dinner for five“ erklären, „The Crown“ eine sechste Staffel, „Walking Dead“ ein Spin-Off bekommen.

Wir Zuschauer werden damit homogenisiert, alldieweil neue Ideen, neue Geschichten, neue Formate fehlen. Nun ist es vielleicht vermessen bis elitär, ständig nach Neuem zu schreien, solange das Alte, das Gewohnte herzlich willkommen ist. Das Andere, das Ungewohnte war aber wie der Start des „Tatort“ 1970 oder die Innovation mit „Breaking Bad“ 2008 der Beginn neuen Fernsehens, neuen Sehens.

Noch ist 2023 jung, noch kann Revolution der Fiktion bei Streaming und TV ausbrechen der wenigstens die Evolution beginnen. Wenn aber das ZDF, immerhin Marktführer im deutschen Fernsehen, eine neue Staffel von „Soko Hamburg“ bejubelt, bekommt das neue Jahr der Television seinen ersten Knick..

