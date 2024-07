Erst ein Joint, dann ans Lenkrad Wieso wird eine zweite Droge im Straßenverkehr erlaubt?

In diesen Tagen soll die Cannabis-Legalisierung auf Deutschlands Straßen ankommen. Und mit ihr zeigt sich ein weiteres Mal der politische Auto-Irrsinn, der dieses Land in vielen Aspekten charakterisiert und so oft Vorfahrt hat vor dem Naheliegenden und Vernünftigen.

Der neuerliche Anlass für diese Einsicht ist die Tatsache, dass für Cannabis-Konsum im Straßenverkehr ab Juli analog zum Alkoholkonsum eine mehrfach gestaffelte Regelung gelten soll, die ein bisschen Konsum erlaubt, aber nicht, wenn und falls und so weiter.

Es darf als ausgeschlossen gelten, dass der Straßenverkehr dadurch sicherer wird. Warum also hat man das gemacht? Was für eine Art Gerechtigkeit wird da hergestellt, wenn in der Summe das Risiko für die Allgemeinheit wächst?

Es wurde damit eine große Chance vertan, den Autoverkehr auf ganz grundsätzliche Art sicherer zu machen. Man hätte die neue Droge zum Anlass nehmen können, eine Null-Toleranz-Politik für Rauschmittel auf der Straße zu etablieren.

Man hätte Cannabis legalisieren und trotzdem sagen können: „Entweder Kiffen oder Autofahren – entscheidet euch“. Dann hätte man eine Gelegenheit gehabt, um auch für Alkohol den Grenzwert auf Null zu setzen.

Autofahren ist immer noch am tödlichsten

Der Autoverkehr ist zwar immer sicherer geworden in den vergangenen Jahrzehnten, aber immer noch die tödlichste Art der motorisierten Fortbewegung. Auf eine Milliarde Personenkilometer kommen im Schnitt 1,6 Tote verglichen mit 0,03 Toten bei der Bahn oder 0,13 im Bus.

Und bisher spielt dabei nur eine legale Droge mit, der Alkohol. Nun kommt eine zweite Droge dazu. Ob das gleichbedeutend ist mit einer Risikoverdoppelung, ist nicht ausgemacht.

Der Blick in Länder, in denen Cannabis bereits legal ist, hilft nicht wirklich. Zuletzt hatte eine Untersuchung herausgefunden, dass nach der Legalisierung von Cannabis in Kanada deutlich mehr Menschen bei Verkehrsunfällen zu Schaden kamen.

In einer Metastudie spanischer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen belegten 22 Untersuchungen negative Effekte einer Legalisierung auf die Verkehrssicherheit. Doch es gibt ebenfalls Studien, die keinen solchen Zusammenhang fanden.

Haben Sie etwas getrunken oder etwas geraucht? © imago images

Anders bei Alkohol. Da ist die Datenlage relativ klar: Nachdem in Deutschland 1973 eine Promillegrenze gesetzlich verankert und 2001 auf 0,5 Promille abgesenkt wurde, gingen Alkoholunfälle zurück.

Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden und unter dem Einfluss „anderer berauschender Mittel“ verfünffachte sich dagegen zwischen 1991 und 2021 auf über 2400.

Es fehlt an wichtigen Basisdaten

Welche Substanzen hauptsächlich für den Anstieg verantwortlich waren, geht aus den verfügbaren Daten jedoch nicht hervor. Es fehlt also an Basis-Informationen, die dabei helfen würden, klare Regeln zu definieren.

Stattdessen bindet man nun für Cannabis-Konsumenten einen kleinen Strauß an Regularien und Grenzwerten, der sich an dem für den Umgang mit Alkohol am Steuer orientiert.

Wenn die neuen Regeln kommen, gilt für Cannabiskonsum ein Grenzwert von 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blut. THC steht als Kürzel für den Cannabis-Wirkstoff Tetrahydrocannabinol. Bisher war die Grenze 1,0 Nanogramm, was faktisch ein Konsumverbot für Autofahrer bedeutet hat.

Die Anhebung kam auf Druck der Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP zustande und soll ungefähr einem 0,2-Promillewert nach Alkoholkonsum entsprechen.

Nach wie vor gilt: Wer getrunken und gekifft hat, darf nicht Auto fahren. © Nietfeld/dpa

Die Grenze von 1,0 Nanogramm soll weiterhin nur noch für Fahranfänger und unter 21-Jährige gelten. Weitere Ausnahme ist eine Null-Cannabis-Regel im Zusammenspiel mit Alkohol, was sich dann Mischkonsum nennt und als besonders uneinschätzbar gilt. Auf neudeutsch: Don’t kiff and drink and drive.

Zum Vergleich: Bei Alkoholkonsum liegt die Grenze bei 0,5 Promille, außer für Fahrer unter 21 Jahren und jene, die noch in der Führerschein-Probezeit sind. Für sie gilt 0,0 Promille. Und falls jemand einen Unfall baut, sind bereits 0,3 Promille der kritische Wert, ab dem man sich strafbar machen kann.

Überprüft werden soll die Einhaltung der neuen Kiffer-Vorschriften mittels eines Speicheltests, der den THC-Wert darstellt.

Für Nicht-Kiffer klingt das so ähnlich wie der Promille-Test mit dem Alkomaten, in den man reinpustet, auf dass der Atemalkohol gemessen werden kann. Gerichtsfest sind beide Messgeräte nicht, dafür braucht es Blutwerte, die von Laboren festgestellt werden müssen.

THC ist länger nachweisbar. Pech für Kiffer?

Jenseits davon sind die beiden Tests nicht wirklich vergleichbar, da THC im Körper ganz anders andockt als Alkohol, anders wirkt, sich anders abbaut und deshalb deutlich länger nachweisbar ist, als der Rausch anhält.

Das birgt für Cannabis-Konsumenten gegenüber Alkohol-Konsumenten eine strukturelle Ungerechtigkeit. Aber hätte man nicht sagen können: Ja, doof, aber eben Pech?

Interessant ist bei den Fragen auch, dass die Bevölkerung in ihrer überbreiten Mehrheit die Toleranz des Gesetzgebers bei Drogen im Autoverkehr nicht teilt. Einer aktuellen Umfrage des Tüv zufolge sprechen sich 80 Prozent für ein komplettes Alkoholverbot für Autofahrende aus.

„Auch der Konsum von Cannabis wird von insgesamt 85 Prozent als gefährlich eingeschätzt“, heißt es in einer dazugehörigen Mitteilung, in der die Referentin für Verkehrssicherheit, Fani Zaneta, sagt: „Trotz der breiten gesellschaftlichen Ablehnung von Rauschfahrten mangelt es jedoch an wirksamen Maßnahmen. Hier ist die Politik in der Pflicht, die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.“ Allein: Es passiert nicht.

Damit zeigt sich in der Drogenfrage die gleiche Diskrepanz wie in der Tempolimit-Frage: Auch da ist die Bevölkerung mehrheitlich dafür, während die Politik sich beharrlich dagegenstellt und sich in haarspalterischen Begründungen für ihre Minderheitenposition verliert.

Ein bisschen wirkt es, als sei Deutschland in der Auto- und Straßenverkehrsfrage in einer Irrationalitätsspirale gefangen. Es ist eine, die weder mit Speichel- noch mit Atemtest nachweisbar und ohnehin nicht strafbar ist. Tödliche Konsequenzen kann sie trotzdem haben.