Europäische Orte auf Platz zwei und drei „Economist“ kürt Wien erneut zur „lebenswertesten“ Stadt der Welt

Wien ist zum dritten Mal in Folge zur „lebenswertesten“ Stadt der Welt gekürt worden. Nach der österreichischen Hauptstadt folgten in der am Donnerstag veröffentlichten jährlichen Rangliste des britischen „Economist“ die dänische Hauptstadt Kopenhagen und Zürich in der Schweiz auf den Plätzen zwei und drei. Melbourne in Australien und Calgary in Kanada machen die Top 5 perfekt.

Die Einstufung der insgesamt 173 bewerteten Städte basiert auf dutzenden Kriterien in den Bereichen Stabilität, Gesundheitssystem, Kultur und Umwelt, Bildung sowie Infrastruktur. Wien als Sieger erhielt in den Kategorien Stabilität, Gesundheitsversorgung, Bildung und Infrastruktur jeweils die volle Punktzahl. Die österreichische Hauptstadt war bereits 2022 und 2023 zur lebenswertesten Stadt gekürt worden. (AFP)