Frau will Zug aufhalten Schaffner stößt Mutter rückwärts auf Münchner Bahnsteig

Eine Frau hat am Münchner Hauptbahnhof am Sonntagnachmittag versucht, einen Zug an der Abfahrt zu hindern. Dabei kam es zum Streit mit einem Schaffner, bei dem die Frau der Bundespolizei zufolge verletzt wurde. Der 53-jährige Zugbegleiter wollte die 40-jährige Frau nicht in einen abfahrbereiten Eurocity einsteigen lassen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Auch ihrer Bitte, auf ihre Kinder zu warten, wollte der Schaffner demnach nicht nachkommen. Die Mutter stellte sich dann in die schließende Zugtür, woraufhin der Bahnmitarbeiter die Frau rückwärts auf den Bahnsteig gestoßen haben soll. In der folgenden Auseinandersetzung soll die Frau den 53-Jährigen beleidigt haben, wie es weiter hieß.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Bahnverkehrs sowie Körperverletzung gegen den Schaffner. Die Frau muss mit einem Verfahren wegen Beleidigung und betriebsstörenden Handlungen rechnen. Der Zug fuhr den Angaben zufolge mit einer halbstündigen Verspätung ab - die Familie war an Bord. (dpa)