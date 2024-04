Geiseldrama im niederländischen Ede Opfer veröffentlichen Erklärung, den Täter nicht gekannt zu haben

Zwei Tage nach Geiseldrama im niederländischen Ede ist das Motiv des mutmaßlichen Täters weiterhin unklar. Am Montag veröffentlichten die vier Geiseln eine Erklärung. Für sie sei es „ein unbekannter Mann“ gewesen, schrieben die Mitarbeiter der betroffenen Kneipe über den nun festgenommenen Geiselnehmer. Die Ermittlungen müssten nun „die Wahrheit ans Licht bringen“.

Der Mann hatte am frühen Samstagmorgen in der Kleinstadt nahe der deutschen Grenze die vier Mitarbeiter mit Messern bedroht und als Geiseln genommen. Nach gut sieben Stunden waren sie freigelassen worden. Dann hatte sich der Mann ergeben. Der 28 Jahre alte Mann soll am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Das Mitarbeiterteam hatte gemeinsam die Erklärung veröffentlicht: „Wir sind erleichtert, dass wir diesen abscheulichen Morgen gemeinsam, miteinander, verarbeiten können“, schrieben sie. Sie rufen aber auch dazu auf, keine Gerüchte über den Tathergang in den sozialen Medien zu verbreiten. (dpa)