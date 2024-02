Große Suchaktion in österreichischem Skigebiet Deutscher Snowboarder tot aufgefunden

Nach mehrtägiger Suche ist ein deutscher Snowboarder tot in einem Skigebiet in den österreichischen Alpen aufgefunden worden.

Wie die Polizei Vorarlberg am Freitag mitteilte, war der 44-Jährige mit Wohnsitz in Österreich bereits am 20. Januar allein im Skigebiet Bödele unterwegs. Als er Tage später nicht zu einem Termin erschien, wurde eine Vermisstenanzeige gestellt.

Einem Parkplatzbetreiber auf dem Bödele fiel demnach am Dienstag das Auto des Mannes auf, woraufhin eine großangelegte Suchaktion in dem Gebiet gestartet wurde. Zwei Tage später wurde dann die Leiche des Deutschen gefunden.

Nach Einschätzung der Polizei hatte sich der Mann in dem Gebiet verirrt und war an Unterkühlung gestorben. (AFP)