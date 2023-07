Heike Makatsch und Henning Baum im Gespräch „Ohne Mallorca wäre ein Sommer kein Sommer“

Frau Makatsch, Herr Baum, Sie beide spielen in der Serie „Der König von Palma“ die Hauptrollen, soeben bricht die halbe Republik wieder nach Mallorca auf, und wir müssen uns outen: Sie werden hier von zwei Frauen interviewt, die noch nie dort waren. Was würden Sie uns empfehlen?

Makatsch: Ich muss zugeben, dass es mir schwerfällt, aus dem Nähkästchen zu plaudern, weil ich finde: Es fahren schon genug Leute nach Mallorca. Da sollen gar nicht so viel mehr hinfahren, vor allem nicht dorthin, wo es so richtig, richtig schön ist (lacht).