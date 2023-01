US-Sängerin erlitt einen Herzstillstand Elvis-Tochter Lisa Marie Presley mit 54 Jahren gestorben

Lisa Marie Presley, die einzige Tochter der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley (1935 - 1977), ist im Alter von 54 Jahren in Kalifornien gestorben. „Schweren Herzens“ müsse sie den Tod ihrer „wunderschönen“ Tochter mitteilen, zitierte die US-Zeitschrift „People“ am Donnerstagabend (Ortszeit) aus einem Statement ihrer Mutter Priscilla Presley (77).

Wenige Stunden zuvor hatte die Schauspielerin in ihren sozialen Medien mitgeteilt, dass Lisa Marie in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei. Weitere Angaben zu dem medizinischen Notfall machte sie zunächst nicht.

Wie das Promi-Portal „TMZ“ berichtet, war Lisa Marie Presley nach ihrem Herzstillstand in eine Intensivstation eingeliefert und in ein künstliches Koma versetzt worden. Eine Hausangestellte hatte die 54-Jährige demnach am Donnerstagmorgen leblos in ihrem Haus in Calabasas, einem Promi-Vorort von Los Angeles, gefunden.

Presleys Ex-Mann Danny Keough, der auch auf dem Anwesen lebt, nahm demnach eine Herzmassage an Presley vor, bis die Rettungskräfte eintrafen und die Sängerin ins Krankenhaus brachten. Weiter berichtete das Promi-Portal, seine Quellen hätten betont, dass es sich nicht um einen Suizid gehandelt habe.

Priscilla Presley, 71, heiratete Elvis Presley 1967 in Las Vegas. Ihr gemeinsames Kind, Lisa Marie, kam 1968 zur Welt. 1973 wurde die Ehe geschieden. © picture-alliance/ dpa

Lisa Marie und Priscilla Presley hatten Dienstagabend noch gemeinsam in Los Angeles die Golden-Globe-Gala besucht, wo der Schauspieler Austin Butler für seine Hauptrolle in dem Biopic „Elvis“ den Globe als bester Drama-Darsteller gewann.

Als er den Preis entgegennahm, dankte Butler Lisa Marie und Priscilla Presley, „dass Ihr mir Eure Herzen, Eure Erinnerungen, Euer Zuhause geöffnet habt“. „Lisa Marie und Priscilla, ich liebe Euch für immer“, fügte er hinzu.

Sängerin und Schauspielerin

Sie brachte als Sängerin drei Alben heraus. In der Vergangenheit machte sie außerdem mit einer anderthalbjährigen Ehe mit Pop-Ikone Michael Jackson und einer nur drei Monate währenden Ehe mit US-Schauspieler Nicolas Cage Schlagzeilen.

Gerade mal 18 Monate hielt die Ehe von „Elvis“- Tochter Lisa Marie Presley und Michael Jackson. © dpa

Danach war sie mit dem Schauspieler und Komponist Michael Lockwood verheiratet. Danny Keough war ihr erster Ehemann, von ihm ließ sie sich 1994 scheiden. Presley hinterlässt 14-jährige Zwillingstöchter und eine erwachsene Tochter, Schauspielerin Riley Keough (33). Ihr Sohn Benjamin Keough war 2020 im Alter von 27 Jahren gestorben.

Bis 2005 hatte Lisa Marie Presley das Erbe ihres legendären Vaters kontrolliert. Dann verkaufte sie den Großteil ihrer Anteile an Elvis Presley Enterprises an eine Investmentfirma.

Elvis starb mit 42 Jahren in seinem Badezimmer in seiner Villa auf Graceland an Herzversagen. Fans pilgern in Scharen zu seinem Grab in Memphis. © Stan Honda/AFP

Sie behielt aber Graceland, das Anwesen ihres Vaters in Memphis, wo Elvis Presley im August 1977 leblos gefunden worden war. Er wurde damals ins Krankenhaus gebracht, dort wurde sein Tod durch einen Herzanfall festgestellt. Die toxikologische Untersuchung ergab eine hohe Konzentration an verschreibungspflichtigen Medikamenten in seinem Blut. (dpa, AFP)

