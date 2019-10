Daniela Krien, 44, ist Bestsellerautorin, alleinerziehende Mutter von zwei Mädchen und ständig unter Zeitdruck. Eine der beiden Töchter ist schwer geistig und körperlich behindert. Daniela Krien kümmert sich um die häusliche Pflege, wenn die Tochter nicht in der Schule ist. Deshalb hat die Leipzigerin nur vormittags Zeit. Bücher schreiben, Sport machen, Interviews geben – all das presst sie in einen engen Rahmen.

Um zehn Uhr sitzt sie im Café Telegraph am Rande der Leipziger Innenstadt. Sie erzählt, dass sie als Studentin in dem Lokal gearbeitet habe, eine Szene in ihrem Erfolgsbuch „Die Liebe im Ernstfall“ (Diogenes) spielt hier. Es ist erst ihr zweiter Roman, der erste erschien 2011, hieß „Irgendwann werden wir uns alles erzählen“ und erhielt bereits gute Kritiken. Krien wirkt gelöst, vielleicht auch, weil sie sich nun finanziell weniger sorgen muss. Es sei ein schönes Gefühl, zu wissen, dass sie die nächsten Jahre beruhigter angehen kann, sagt sie. Nach zwei Stunden schaut sie auf die Uhr. „Ich muss los.“