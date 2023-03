Italiens Starsänger ist erkältet Eros Ramazzotti sagt Konzerte seiner Welttournee ab

Die armen Fans: Gerade erst hatte sich der italienische Sänger von einer Kehlkopfentzündung erholt – jetzt musste Italiens Nr.-1-Schnulzenexport Konzerte seiner aktuellen „Battito Infinito“-Welttournee wegen einer Erkältung absagen, wie radioitalia.it berichtete. Auftritte in der Slowakei sowie in der Schweiz fielen demnach aus. Es soll aber Ersatztermine geben.

Auf Instagram versprach der Star, am 14. März in Mailand aufzutreten – „al massimo della forma“, also in Höchstform. Am 13. Mai singt Ramazzotti in der Berliner Mercedes-Benz-Arena. Erstmal wird der ewig junge 59-Jährige aber Opa: Aurora (26), seine Tochter aus der Beziehung mit Michelle Hunziker, erwartet in wenigen Wochen ihr erstes Kind. (cna)

