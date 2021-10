Es ist ein unfassbarer Einbruch der Fiktion in die Realität. Ein Junge tötet versehentlich einen Menschen – darauf sollte die Handlung des Western „Rust“ aufbauen. Während der Dreharbeiten hat Hollywood-Star Alec Baldwin am Filmset mit einer Requisitenwaffe versehentlich die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins erschossen und den Regisseur Joel Souza verletzt. Das teilte die Polizei von Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico am Donnerstagabend mit.

Die Ermittlungen laufen, strafrechtliche Vorwürfe wurden der Polizei zufolge bislang aber nicht erhoben. „Mr. Baldwin wurde von den Ermittlern befragt und wieder freigelassen“, sagte ein Beamter dem Online-Portal „Deadline“.

Nach und nach werden nun Einzelheiten bekannt. Einem Bericht der Polizei von Santa Fe geht hervor, dass ein Regieassistent Baldwin die Waffe mit den Worten „Cold Gun“ übergeben hat – ein Hinweis darauf, dass die Waffe nicht geladen war, wie die „New York Times“ und CNN berichten.

Team war wohl verärgert über laxe Sichermaßnahmen

Wie die „Los Angeles Times“ schreibt, soll es wenige Stunden vor dem tödlichen Unfall Spannungen am Set gegeben haben. Sechs Mitglieder des Filmteams verließen demnach aus Ärger über die Arbeitsbedingungen die Dreharbeiten. Dem Bericht zufolge hatte auch Hutchins bessere Sicherheitsmaßnahmen gefordert. Die in Hollywood üblichen Sicherheitsprotokolle seien nicht strikt befolgt worden, hieß es.

Denn der tödliche Schuss-Unfall war nicht der erste Zwischenfall mit Schusswaffen am Set. Dem Bericht zufolge hatte bereits am Samstag letzter Woche Baldwins Stuntdouble versehentlich zwei Schüsse abgegeben, obwohl die Waffe eigentlich nicht hätte geladen sein sollen. Auch diese Waffe war demnach als „cold“ deklariert worden, was im Hollywood üblichen Branchenjargon bedeutet, dass eigentlich keinerlei Patronen in der Waffe sein sollten. Nicht einmal Platzpatronen.

Klemmte etwas im Lauf der Waffe?

Doch vielleicht waren doch Platzpatronen in der Waffe. Bisher gibt es keine zwar offiziellen Erkenntnisse, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Medienberichten zufolge scheint die wahrscheinlichste Ursache für den beschriebenen Ablauf zu sein, dass im Lauf der Waffe etwas verklemmt war, etwa ein Bleiprojektil von einem vorhergehenden Schuss, und der Gasdruck der explodierenden Platzpatrone dann nicht durch den Lauf entweichen konnte

Der Dreh wurde vorerst eingestellt. „Die gesamte Besetzung und die Crew sind von der heutigen Tragödie zutiefst erschüttert“, teilte die Produktionsfirma mit. Zudem sicherte sie zu, „voll und ganz mit der Polizei von Santa Fe zu kooperieren“.

Ähnlich äußerte sich die International Cinematographers Guild, die Kameraleute vertritt. „Wir unterstützen eine vollständige Untersuchung dieses tragischen Ereignisses“, hieß es in einem Statement. Noch seien viele Details unklar, Hutchins Tod sei ein schrecklicher Verlust.

Die Kamerafrau Halyna Hutchins. Foto: Fred Hayes/Getty Images

Nach letzten Informationen wurde das örtliche Sheriff-Büro per Notruf alarmiert. Die Polizisten trafen gegen 14 Uhr Ortszeit auf der Bonanza Creek Ranch ein. Auf dem Gelände nahe einer früheren Goldgräberstadt in der Wüste New Mexicos wurden in der Vergangenheit viele Filme wie „Cowboys and Aliens“ und „Feinde – Hostiles“ produziert. Nun sollte „Rust“ folgen, bei dem Baldwin Hauptdarsteller und Produzent ist. Regie führt Souza, der zuvor den Thriller „Crown Vic“ („Im Netz der Gewalt“) inszenierte.

Souza soll das Krankenhaus wieder verlassen haben

Die Ermittler befragten nach Angaben des Sheriff-Büros auch Augenzeugen. Zudem werde die verwendete Waffe daraufhin untersucht, wie das Geschoss abgefeuert werden konnte. Die „Los Angeles Times“ berichtete, üblicherweise sei ein Requisiteur oder ein lizenzierter Waffenmeister für die am Set benutzten Waffen zuständig. Zu dessen Aufgaben gehöre es, diese mit Platzpatronen zu laden und den Schauspielern und Regieassistenten den sicheren Umgang damit zu erklären. Scharfe Munition sei am Set verboten.

Hutchins wurde zunächst mit einem Hubschrauber in ein nahes Krankenhaus geflogen und dann dort für tot erklärt. Souza kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik in Santa Fe. Über die Schwere seiner Verletzung war zunächst nichts bekannt, er soll das Krankenhaus aber inzwischen wieder verlassen haben.

Baldwin sichtlich erschüttert

Baldwin hatte noch am Tag vor dem Vorfall ein Foto von sich in Westernkleidung und mit grauem Bart auf Instagram gestellt. Die Zeitung „The Santa Fe New Mexican“ berichtete, Baldwin sei nach dem Vorfall vor dem Sheriff-Büro verstört und in Tränen aufgelöst beim Telefonieren gesehen worden. Ein Foto zeigt Baldwin auf einer Straße, wie er sich sichtlich erschüttert auf den Knien abstützt.

Schauplatz des tödlichen Zwischenfalls am Drehort in Santa Fe Foto: dpa/AP/KOAT 7 News/Uncredited

„Es gibt keine Worte, um den Schock und die Trauer auszudrücken angesichts des tragischen Unfalls, der das Leben von Halyna Hutchins beendet hat – Ehefrau, Mutter und zutiefst bewunderte Kollegin von uns“, schrieb Baldwin später am Freitag bei Twitter.

Der Hollywood-Star fügte hinzu: „Ich kooperiere vollkommen mit der polizeilichen Untersuchung, um herauszufinden, wie diese Tragödie geschehen konnte. Und ich stehe in Kontakt mit ihrem Ehemann, um ihm und seiner Familie meine Unterstützung anzubieten. Mein Herz zerbricht für ihren Ehemann, ihren Sohn und all diejenigen, die Halyna kannten und liebten.“

In „Rust“ spielt Baldwin den Banditen Harland Rust, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Zusammen mit seinem 13-jährigen Enkel muss er vor Kopfgeldjägern und Gesetzeshütern flüchten. Zum Cast gehören unter anderem die Schauspieler Frances Fisher, Jensen Ackles, Brady Noon und Travis Fimmel.

Hutchins, die als Director of Photography für die gesamte bildliche Gestaltung des Films zuständig war, sei ein aufstrebendes Talent in der Branche gewesen, schrieb die „Los Angeles Times“. Die 42-jährige Absolventin der renommierten AFI-Filmschule habe sich mit Titeln wie „Archenemy“, „Blindfire“ und „The Mad Hatter“ einen Namen gemacht.

„Ich denke, sie wäre eine sehr berühmte und erfolgreiche Director of Photography geworden“, sagte „Archenemy“-Regisseur Adam Egypt Mortimer der Zeitung. „Sie war dabei, sich einen Ruf aufzubauen und den Leuten zu zeigen, was sie kann.“

Vorfall erinnert an den Tod des US-Schauspielers Brandon Lee

Alec Baldwin übernahm in seiner langen Karriere zahlreiche Action-Rollen in Filmen wie „Jagd auf Roter Oktober“ oder „Mission: Impossible - Rogue Nation“, war aber auch in Dramen wie „Blue Jasmine“ oder „Still Alice - Mein Leben ohne Gestern“ zu sehen. Größere Bekanntheit erlangte Baldwin mit seinen Parodien auf Donald Trump, die er in der Sendung Saturday Night Live präsentierte und für die er den Emmy als bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie erhielt.

Der Vorfall erinnert an den Tod des US-Schauspielers Brandon Lee, der unter ähnlich tragischen Umständen ums Leben kam. Der Sohn der KampfkunstLegende Bruce Lee war 1993 bei Dreharbeiten zu dem Film „The Crow“ von einer echten Kugel getroffen worden, obwohl in der Pistole nur Platzpatronen hätten sein sollen. „Niemand sollte jemals durch eine Waffe an einem Filmset getötet werden. Punkt“, schrieb seine Schwester Shannon nun nach dem Zwischenfall in Santa Fe auf einem offiziellen Twitter-Konto, das sie im Namen ihres Bruders führt. (mit dpa, AFP)