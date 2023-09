Kolumne „Mythen der Liebe“ Macht der Urlaub die Liebe kaputt?

Nach den Sommerferien wird es bei uns in der Praxis voller. Das liegt nicht daran, dass sich nach dem Jahresurlaub in vielen Beziehungen etwas bewegt. Dazu gibt es Untersuchungen: Zwei von drei Paaren geraten in den gemeinsamen freien Wochen in Streit, jede dritte Scheidung wird nach dem Urlaub eingereicht. Überdurchschnittlich oft sagen uns Klienten, dass ihre Krise nach einer gemeinsamen Reise angefangen hat.