Kontrolle in Nordrhein-Westfalen Bundespolizei beschlagnahmt gebratene Fledermäuse

Rund eine Tonne ungekühlten Fisch und gebratene Fledermäuse haben Bundespolizisten in Nordrhein-Westfalen bei der Kontrolle eines Kleintransporters beschlagnahmt. Der Fahrer kam in Sicherungshaft, wie die Bundespolizei in Aachen am Mittwoch mitteilte. Er soll zurück nach Italien gebracht werden.

Der Mann wurde kurz hinter der deutsch-belgischen Grenze angehalten und kontrolliert. Eine vom zuständigen Veterinäramt bestellte Tierärztin ordnete an, den Inhalt des Transporters zu beschlagnahmen. Auch das Fahrzeug des 31-Jährigen wurde beschlagnahmt, weil es nicht zugelassen war und keinen Versicherungsschutz hatte.

Der Mann aus der Elfenbeinküste reiste zudem ohne Ausweis oder Führerschein ein. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. Darüber hinaus wird gegen ihn wegen verschiedener Verstöße gegen die Lebensmittelhygiene ermittelt.

Es werde geprüft, ob er wegen der gebratenen Fledermäuse gegen das Artenschutzgesetz verstieß. Die ungekühlten Lebensmittel sollten vernichtet werden. (AFP)

