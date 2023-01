Kulinarischer Kalender Wein und Käs, Fleisch und Gemüse, katalanische Küche

Was demnächst einen Besuch lohnt: In Neukölln werden futuristische Tropfen ausgeschenkt, in Mitte kocht ein Salzburger Fleischhauer und in Prenzlauer Berg gastiert ein Könner aus Katalonien.

22.1. Zukunftsweine bei Liesl

Für ihre Initiative Zukunftsweine hat Hanneke Schönhals den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Die Demeter-Winzerin aus Rheinhessen setzt sich für neue Rebsorten ein, die die Umwelt schonen. Am Sonntag ist sie in der Weinwirtschaft Liesl zu Gast und wird ab 16 Uhr ihre Weine vorstellen.

Davor ab 14 und danach ab 18 Uhr serviert Gastköchin Dorothee Sarah Spehar rheinhessische Spezialitäten mit Produkten von Berliner Erzeugern, etwa Blutwurst von Sausage Man (u.a. Markthalle Neun) mit Brandenburger Apfelmus (10 Euro), „Menzer Spundekäs“ mit Natursauerteigbrot der Neuköllner Bäckerei Taktil (8) und Schönhalser Winzertopf, mit Fleisch (13) und ohne (11).

Neukölln, Nogatstr. 30, Tel. 0160/2856 262, Anmeldungen zu Lunch/Dinner über fod@dspehar.com

23.1. Lungauer Metzgerküche in der Bar Freundschaft

Ein Metzger, der dazu aufruft, weniger Fleisch zu essen? Hannes Hönegger, Fleischhauer und Kälberzüchter aus dem Lungau im Salzburger Land, erfüllt Erwartungen ungern. Er arbeitete schon im EU-Parlament, geriet in Berlin erst auf die schiefe Bahn, dann in den Knast, jetzt gibt’s seine „finest selection“ von Rind und Kalb im KaDeWe – und seine pointierten Ansichten zu industriealisierter Tierhaltung und Billigfleisch gratis dazu.

Besonders nahe kommt man seiner Idee vom guten Fleisch ab diesem Montag in der Bar Freundschaft. Seine Landsleute Willi Schlögl und Johannes Schellhorn vertrauen ihm fünf Tage lang die Leitung ihrer Küche an, die er normalerweise bloß mit Leberkäse und Kalbfleischwaren beliefert. Was genau Hönegger dort dann jeden Abend ab 18 Ihr serviert, ist nicht bekannt, „fleischlastig“ soll’s werden, doch vegetarisch werde er „freilich auch was Ordentliches“ kochen. Alles andere wäre erwartbar.

Mittelstr. 1 (Mitte), Reservierung nicht erforderlich, Tel 030/8049 2444, istdeinbesterfreund.com

5.2. Katalanische Sterneküche im Kink

Panos Dimou, Chef de Partie im „El Celler de Can Roca“ in Girona, kocht im „Kink“. © Kink

Besuch aus der alten Heimat: Ivano Pirolo, Küchenchef im Kink, wirkte mal im weltbekannten Drei-Sterne-Restaurant El Celler de Can Roca in Girona. Jetzt holt er sich Panos Dimou, dort Chef de Partie und unter anderem zuständig für die Entwicklung neuer Gerichte, für einen Abend als Gastkoch nach Berlin.

Los geht’s um 18 Uhr mit einem Glas Ruinart-Champagner. Nach einer kurzen Vorstellung serviert Dimou im 5-Gang-Menü unter anderem „Rinderzungensandwich, Chimichurri, Sardellen und Puntarelle“, „Karamellisierten Blumenkohl, Maitake, Aal und Litschie“, „Geräucherte Ente, Kakao, schwarze Oliven und Rosen“ sowie „Blaubeeren-Eiscreme, Skyr, fermentierte Beeren und Zitronenthymian“. Champagner und Menü kosten 90, die Weinbegleitung noch einmal 50 Euro. Wer es nicht schafft, behält die Terminliste des Kink im Blick, besondere Gastköche werden dort regelmäßig vorstellig.

Schönhauser Allee 176 (Prenzlauer Berg), Tel. 030/4120 7344, mehr Infos und Anmeldung über kink-berlin.de

