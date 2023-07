Lehrer bei Tag, Dragqueen bei Nacht „Kinder werden oft genutzt, um Angst zu schüren“

Herr Stalbovs, Sie sind Förderschullehrer für Mathe und Deutsch an einer integrierten Gesamtschule in Hessen. In Ihrer Freizeit treten Sie unter anderem in Frauenkleidern als Dragqueen Gracia Gracioso auf. Was ist nervenaufreibender?

Ich liebe beides – solange ich gut vorbereitet bin. Es gibt Kollegen und Kolleginnen, die von der Türschwellen-Pädagogik leben und während sie den Raum betreten, überlegen, was sie heute im Unterricht machen. Das wäre nichts für mich. Die Schülerinnen und Schüler sind wie ein Spiegel, wenn die ruhig arbeiten, habe ich alles richtig gemacht. So ist es auch auf der Bühne. Wenn ich die Leute richtig gut unterhalte, dann gehen die ab.