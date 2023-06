Bedürfnis nach Sicherheit Muss mein Partner mein Anker sein?

In unserer Praxis haben wir ein Paar, das lange Zeit eine On-Off-Beziehung führte, es gab seinerseits auch viele Lügen in Bezug darauf, was in den Off-Zeiten passiert ist. Jetzt sind die beiden aber fest monogam zusammen. Das Problem ist, dass sie ihn immer fragt, ob der Sex gut und ausreichend gewesen sei – jedes Mal.

Außerdem möchte sie ständig wissen, ob sich seine Sicht auf die Beziehung verändert hat: „Hast du neue Gedanken hierzu oder dazu? Ich muss das wissen, damit ich weiß, wo ich stehe.“ Wenn er länger als 14 Tage zu einem bestimmten Thema nichts sagt, nimmt sie an, dass er sich entfernt.