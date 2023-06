Abschied im „Polizeiruf“ Paranoia in München

Die Rettungssanitäterin Sarah Kant (Marta Kizyma) wird zusammen mit ihrem Kollegen Carlo Melchior (Timocin Ziegler) zu einem Noteinsatz gerufen, eine schwer verletzte Frau ins Krankenhaus gebracht. Am nächsten Tag erfährt Sarah, dass diese Frau gar nicht als Patientin eingewiesen wurde. Verwirrt versucht Sarah den Kollegen Carlo zu erreichen, dieser liegt tot in seiner Wohnung. Was ist in der Nacht des Noteinsatzes passiert?

Wer mit dem Münchner „Polizeiruf 110“ (ARD, 11.06., 20.15 Uhr) vertraut ist, kann sicher sein, dass auch dieser sechste und letzte mit Kommissarin Elisabeth „Bessie“ Eyckhoff (Verena Altenberger) kein ganz normaler Fall sein wird. „Paranoia“, so der Titel des Krimis. Die Macher gehen hier schon an Grenzen, was Plausibilität und Mainstreamerwartungen betrifft.

Ich hätte mir schon was Anderes vorstellen können, berufsmäßig. Ermittlerin Bessie Eyckhoff zu ihrem Kollegen Dennis Eden

Ein ganz normaler Krimifall? Was lief da noch zwischen Sarah und Carlo? Die Geschichte einer enttäuschten Liebe? Eine politische Verschwörung gar? Eigenwillig, sehr eigenwillig der Plot, genauso wie die Eyckhoff, bei der man über sechs Folgen – in der Nachfolge von Matthias Brandt – ja nie genau wusste, ob sie die richtige für diesen Job ist: zu fluide, zu uneindeutig ihre Präsenz, was auch an der grandiosen Schauspielerin Verena Altenberg liegt. „Ich hätte mir schon was Anderes vorstellen können, berufsmäßig“, sagt Eyckhoff mittendrin zum Kollegen Dennis Eden (Stephan Zinner bleibt im Team).

So treibt hier bei einer im wahrsten Sinne des Wortes leicht paranoiden Handlung zwischen Realität und Täuschung/Wahnvorstellungen(Buch: Claus Cornelius Fischer, Regie: Tobias Ineichen) vor allem auch die Erwartung nach dem Wie des Abschieds voran. Die Eyckhoff/Altenberger geht. Johanna Wokalek übernimmt im Münchner „Polizeiruf“. Auch eine spannende Besetzung. Dieses Krimi-Format bleibt dem „Tatort“ im Profil mindestens gleichwertig, wenn nicht überlegen.