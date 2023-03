Nach umstrittener Suspendierung BBC zieht Rausschmiss von Gary Lineker zurück

Der Streit um den von der BBC suspendierten britischen Sportmoderator und Ex-Fußballstar Gary Lineker ist vorerst beigelegt. Lineker wird demnach schon an diesem Wochenende als Moderator der Sportsendung „Match of the day „ zurückkehren. Davies entschuldigte sich, dass am vergangenen Wochenende die Sportberichterstattung nicht wie gewohnt stattfand.

Schon am Sonntagabend hatte die BBC berichtet, es gebe Hoffnung, dass der Streit bald beigelegt werden könne. Es seien aber noch nicht alle strittigen Punkte gelöst.

Als Reaktion auf den Vorfall will die BBC nun ihre Vorgaben für die Nutzung von Sozialen Medien für ihre freien und festen Mitarbeiter überprüfen. BBC-Chef Tim Davies sprach von „Grauzonen“, die es in den bestehenden Richtlinien gebe. Lineker reagierte auf Twitter erfreut auf die Nachricht.

Er schreibt:

„Nach ein paar unwirklichen Tagen bin ich sehr froh, dass wir einen Weg gefunden haben, diese Situation zu überwinden. Ich möchte Ihnen allen für die unglaubliche Unterstützung danken, insbesondere meinen Kollegen von BBC Sport für die bemerkenswerte Solidaritätsbekundung. Fußball ist ein Mannschaftsspiel, aber ihre Unterstützung war überwältigend.

Ich moderiere seit fast drei Jahrzehnten Sport bei der BBC und bin unermesslich stolz darauf, für die beste und fairste Rundfunkanstalt der Welt zu arbeiten. Ich kann es kaum erwarten, am Samstag wieder auf dem Match-of-the-day-Stuhl zu sitzen.

Ein letzter Gedanke: So schwierig die letzten Tage auch waren, es ist nichts im Vergleich dazu, wenn man vor Verfolgung oder Krieg aus seiner Heimat fliehen und in einem fernen Land Zuflucht suchen muss. Es ist herzerwärmend, das Mitgefühl von so vielen von Ihnen für ihre Notlage gesehen zu haben. Wir bleiben ein Land mit überwiegend toleranten, gastfreundlichen und großzügigen Menschen. Ich danke Ihnen.“

Lineker war am Freitag wegen eines regierungskritischen Tweets von der BBC suspendiert worden. Er hatte der britischen Regierung darin vorgeworfen, eine Wortwahl im Zusammenhang mit Flüchtlingen zu verwenden, die der Rhetorik der Nazis aus den 1930er Jahren ähnele. Lineker habe damit gegen die Richtlinien zur politischen Neutralität der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt verstoßen, begründete die BBC den Schritt.

Mehrere Kollegen Linekers, darunter die Ex-Fußballprofis Ian Wright und Alan Shearer, sowie zahlreiche BBC-Mitarbeiter solidarisierten sich mit dem Moderator und weigerten sich, an Sendungen in TV und Radio zum Fußball mitzuwirken.

Die wichtigste Fußballsendung des Landes, „Match of the Day“, hatte am Samstag und Sonntag daher komplett ohne Moderator, Expertenstimmen oder Fußballer-Interviews auskommen müssen. Andere Sendungen mussten komplett gestrichen werden. Kritiker warfen der BBC und ihrem Generaldirektor Tim Davie vor, sich dem Druck aus der Regierung gebeugt zu haben. (dpa)

