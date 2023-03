Comeback im deutschen TV RTL2 gibt Verschwörungsideologen Wendler eine eigene Show

Es ist gar nicht so lange her, da teilte Michael Wendler ein Video auf seinem Telegram-Kanal, in dem der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz mit Adolf Hitler gleichgesetzt wird. Der Clip ist betitelt mit der Frage „Die Kriegstreiber?“, darunter sind die Konterfeis von Scholz und Hitler zu sehen.

Urheber des Videos ist der deutsche Verschwörungsideologe Thorsten Schulte. Wendler leitete die Nachricht seinen 92.000 Abonnenten am 2. Februar weiter, knapp anderthalb Monate später kündigt der Münchner Privatsender „RTL2“ an, Wendler und seine Frau Laura Müller zurück ins deutsche Fernsehen zu holen.

Die Ausstrahlung der Doku-Soap ist noch für das laufende Jahr geplant. Besonders im Fokus soll die Schwangerschaft Müllers stehen, der Sender verspricht „tiefe Einblicke ins Leben der werdenden Eltern“.

Distanzierung von „einigen Äußerungen“

In den vergangenen Jahren sei es nicht nur die Musik gewesen, mit der der Schlagersänger Michael Wendler in den Schlagzeilen landete, umschreibt „RTL2“ blumig die Zeit seit 2020, in der Wendler vor allem durch seinen verschwörungsideologischen Telegram-Kanal auf sich aufmerksam machte. „Von einigen meiner Äußerungen der Vergangenheit möchte ich mich klar distanzieren“, heißt es dazu knapp vom 50-Jährigen in einem Statement.

Sein Kanal auf dem Messengerdienst Telegram wird seit Anfang Februar nicht mehr bespielt, am Sonntag kündigte er an, diesen komplett zu löschen. Von welchen Inhalten sich Wendler nun konkret distanziert und von welchen nicht, bleibt unklar. Der ehemalige Reality-TV-Star hatte in zahlreichen Posts den Nationalsozialismus relativiert.

So hatte er unter anderem die Bundesrepublik aufgrund der damals geltenden Corona-Maßnahmen mit einem Konzentrationslager verglichen. Bis zum Februar teilte Wendler regelmäßig Inhalte von bekannten rechtsextremen und antisemitischen Akteuren wie Attila Hildmann oder Oliver Janich. Den russischen Überfall auf die Ukraine bezeichnet der Schlagersänger als „angeblichen Krieg“.

2020 verlor Wendler seinen Platz in der Jury der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“, nachdem er nahezu allen deutschen Fernsehsendern „Gleichschaltung“ vorwarf und weitere Verschwörungsideologien zur Corona-Pandemie verbreitete. Seitdem lebt er mit seiner Frau im Exil in Florida.

Zur Startseite