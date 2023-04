„Die ossis sind entweder Kommunisten oder faschisten“ Brisante Kommunikation von Springer-Chef Döpfner veröffentlicht

Der Chef des Springers-Konzerns, Mathias Döpfner, wird mit heftigen Vorwürfen konfrontiert. Mails und Chatnachrichten, die die Wochenzeitung die „Zeit“ nach eigenen Angaben einsehen konnte, belegen demnach unter anderem seine Verachtung für Ostdeutsche. „Die ossis sind entweder Kommunisten oder faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig.“ 2019 schrieb der Springer-Boss demnach in einer anderen Nachricht: „Meine Mutter hat es schon immer gesagt. Die ossis werden nie Demokraten.“

Nach Angaben der Zeitung stammen die Dokumente, in denen die Ausfälle Döpfners nachzulesen sind, aus den vergangenen Jahren und sollen seine Kommunikation mit dem engsten Führungskreis sein. Fremdwörter, Tippfehler und falsche Schreibweisen stammen demnach aus den Originalen. Bei Springer erscheinen unter anderem die beiden in Deutschland einflussreichen Blätter „Bild“ und „Welt“.

Seit der Affäre um den ehemaligen „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt, an den dem Bericht zufolge etliche der jetzt veröffentlichten Nachrichten gingen, stehen Springer und Döpfner national wie international im Fokus. Reichelt hatte „Bild“ politisch weiter rechts positioniert. Unklar ist, ob dies Vorgaben Döpfners waren. Dieser feuerte Reichelt im Oktober 2021 überraschend.

Kann man noch mehr für die FDP machen? Die sollten 16 Prozent mindestens kriegen. Mathias Döpfner vor der Bundestagswahl

Die Nachrichten, die die „Zeit“ nun veröffentlicht, zeigen unter anderem, dass Döpfner offenbar sehr wenig von Angela Merkel (CDU) hielt, die eine Freundin der Witwe des Verlegers Axel Springer ist, welche wiederum Döpfner ab 2012 nach und nach zum quasi alleinigen Herrscher bei Springer machte. Hier eine Auswahl, der von der „Zeit“ veröffentlichten Chats und Nachrichten:

Einblick in die Sichtweise Döpfners auf Merkel gibt der „Zeit“ zufolge eine Nachricht aus 2020. Anfang des betreffenden Jahres wird der FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt – mit Stimmen der AfD. Ein Tabubruch, den der AfD-Rechtsaußen Björn Höcke zelebriert, indem er Kemmerich genüsslich per Handschlag gratuliert. Merkel nennt dies „unverzeihlich“. Auch die „Bild“ schreibt von einem „Handschlag der Schande“.

Döpfner merkt dazu dem Bericht zufolge in einer internen Nachricht an, „M“ habe den Verstand verloren. Sie sei ein „sargnagel der Demokratie“. Bei „M“ dürfte es sich um Merkel handeln, so das Blatt.

Andere Nachrichten sollen demnach belegen, dass Döpfner den Verlauf der Bundestagswahl 2021 mit Hilfe der „Bild“ beeinflussen, wollte. „Unsere letzte Hoffnung ist die FDP“, schrieb Döpfner im August 2021 demnach in einer internen Nachricht. „Nur wenn die sehr stark wird – und das kann sein – wird das grün rote Desaster vermieden. Können wir für die nicht mehr tun.“

Sechs Wochen vor der Wahl soll er dann noch deutlicher geworden sein: „Kann man noch mehr für die FDP machen? Die sollten 16 Prozent mindestens kriegen.“ Und im September, zwei Tage vor dem Wahltermin, schrieb Döpfner an den damaligen „Bild“-Chefredakteur Reichelt: „Please Stärke die FDP. Wenn die sehr stark sind können sie in Ampel so autoritär auftreten dass die platzt. Und dann Jamaika funktioniert“.

Döpfner will nach Angaben der „Zeit“ keine Fragen beantworten

Die Dokumente über die Kommunikation Döpfners geben der „Zeit“ zufolge auch Einblick in Döpfners Weltbild. So soll er 2017 geschrieben haben: „Umweltpolitik - ich bin sehr für den Klimawandel.“ Man solle ihn nicht bekämpfen, sondern sich darauf einstellen, schrieb Döpfner. „Zivilisationsphasen der Wärme waren immer erfolgreicher als solche der Kälte.“ Wenn es eines gebe, was er hasse, dann seien es Windräder.

Das ist das Ende der Marktwirtschaft. Und der Anfang von 33. Mathias Döpfner zur deutschen Corona-Politik

Auch zur Corona-Politik hat Döpfner dem Bericht zufolge eine klare Meinung. Ende März 2020 wird in Deutschland der erste Lockdown vorbereitet. Döpfner schreibt nach Angaben der „Zeit“: „Corona ist eine Grippe gefährlich für alte und kranke.“ Politik und Wirtschaftsführer würden „unsere offene Gesellschaft für immer zerstören“.

Und weiter: „Das ganze ist so surreal. Kollektiver Verstandes Verlust. Der Coup der Gefühligkeit. Das absolute scheitern der Eliten. Es ist ein Endpunkt.“ Am 25. März soll er dann geschrieben haben: „Das ist das Ende der Marktwirtschaft. Und der Anfang von 33.“ Die „Zeit“ stellt die Frage in den Raum, ob Döpfner damit Parallelen zur Machtergreifung Adolf Hitlers gezogen habe.

Auch zur Weltpolitik äußerte sich Döpfner offenbar immer wieder dezidiert. Wie im Januar 2020, nachdem der damalige US-Präsident Donald Trump den iranischen General Soleimani hatte töten lassen. Döpfner soll da geschrieben haben: „Mein Vorschlag. Friedensnobelpreis für Trump. Und ibama wieder wegnehmen.“ Gemeint war offenbar Trumps Vorgänger Barack Obama, der die Auszeichnung 2009 erhalten hatte.

2017 soll Döpfner seine Weltanschauung wie folgt beschrieben haben: „Mein Kompass geht so: Menschenrechte – keine Kompromisse. Rechtsstaat – zero tolerance und alles für die reine Lehre. Und wirtschaftlich bekennt er sich zur Globalisierung, außenpolitisch zu „free west, fuck the intolerant muslims und all das andere Gesochs“.

Die „Zeit“ gibt an, die Dokumente soweit möglich verifiziert und Betroffene um Stellungnahmen gebeten zu haben. Döpfner selbst sei zu einem Gespräch nicht bereit gewesen – eine längere Liste mit Fragen werde man „nicht kommentieren“, habe ein Verlagssprecher schriftlich mitgeteilt. (lem)