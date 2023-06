Doku über Joan Collins Das ewige Biest aus dem „Denver-Clan“

In den 80er Jahren war es so, dass man entweder „Dallas“ oder aber „Denver-Clan“ gesehen hat. Das betraf nicht nur die USA, wo beide Langzeit-Serien produziert wurden: „Dallas“ startete in der ARD, mit dem „Denver-Clan“ zog das ZDF nach. Und an wen erinnert man sich heute als erstes, denkt man an beide US-Serien? Wohl an „J.R.“ alias Larry Hagman sowie an Alexis, das Biest alias Joan Collins.

In der neuen BBC-Dokumentation „This Is Joan Collins“, die Arte nun in einer stark gekürzten Fassung zeigt („Ich bin Joan Collins!“, 2.06., 21 Uhr 45) ist es Joan Collins selbst, die das voice over für dieses biographische Porträt einspricht. Die Kamera zeigt sie dabei, wie sie über dem Text im Tonstudio sitzt, vor ihr die Leinwand, auf der filmisches Archivmaterial aus ihrem langen Leben zu sehen ist.

Das TV-Format Von 1983 bis 1990 lief in Deutschland die US-Serie „Der Denver-Clan“ mit insgesamt 217 Folgen, konzipiert als direkte Antwort auf die früher angelaufene Serie „Dallas“ (in Deutschland: 1981 – 1991) mit 357 Folgen. Joan Collins’ Figur der durchtriebenen Alexis Colby, für deren Darstellung die Schauspielerin 1983 einen Golden Globe Award erhielt, dürfte wohl bis heute die populärste der ganzen Serie sein.

Dame Joan, von den Windsors geadelt, vor 90 Jahren am 23. Mai 1933 in London geboren, kann auf ein geradezu übervolles Leben blicken, und sie tut dies vor der Kamera der preisgekrönten britischen Dokumentarfilmerin Clare Beavan mit der ihr eigenen glamourösen Mischung aus Stolz, Direktheit und Humor.

Collins hält mit relativ wenig hinter dem Berg, plaudert freimütig über ihre fünf Ehen, über die mitunter sehr unschönen, teils schmerzlichen Scheidungen, über Höhen und Tiefen ihrer Karriere in Hollywood und in England, über das Jet-Set-Leben der 60er, hält das Exemplar des „Playboys“ demonstrativ in die Kamera, für den sie sich ausgezogen hat, und blättert darin.

Und während sie ihr Leben Revue passieren lässt, das voller Glamour und Glitter war und noch in Hollywoods Golden Age begann, ist wohl der frappierendste Moment, das nichts von alledem peinlich oder kompromittierend wirkt. Sondern authentisch und klar.