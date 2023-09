Hessen-„Tatort“ Die Verschwörung kommt auf leisen Sohlen

Die „Tatort“-Episode „Erbarmen. Zu spät.“ (ARD, 10. September, 20.15 Uhr) über die Unterwanderung der hessischen Polizei ist buchstäblich finstere Filmkunst. Sie spielt in einer einzigen Nacht, in der Kommissarin Anna Janneke (Margarita Broich) und ihr Kollege Paul Brix (Wolfram Koch) den angeblich getöteten und in der Erde verscharrten Polizisten Simon Laby (Sebastian Klein) in der Wetterau suchen.

80 Minuten lang ergießt sich kein Sonnenstrahl über die dünn besiedelte Landschaft nördlich von Frankfurt am Main. Autor und Regisseur Bastian Günther und sein vertrauter Kameramann Michael Kotschi („Autopiloten“, „One of These Days“) nehmen das Wort „Dunkeldeutschland“ wörtlich.

Realitätsbezug Das Drehbuch von Bastian Günther hat einen realen Bezug, denn auch in Hessen tauschten zahlreiche Polizisten in Chats rechtsextreme Äußerungen und Bilder aus. Außerdem waren geheime Daten für die mit „NSU 2.0“ unterzeichneten, vor allem an Anwältinnen und linke Politikerinnen versandten Drohbriefe von Polizeicomputern abgerufen worden.

Allerdings wird hier nicht der Thrill eines drohenden Anschlags beschworen. Es bleibt bei einer diffusen Bedrohung durch eine Gruppe, von der man kaum etwas erfährt, die aber zu allem entschlossen ist. Die nächtliche Stille, die Abgeschiedenheit der Landschaft, die sanfte, beinahe meditative Musikbegleitung: Die Verschwörung kommt auf leisen Sohlen, wenn auch ziemlich vollmundig.

„Wenn wir wollen, dass es regnet, dann regnet es“, lautet ein Schlüsselsatz des rechten Anführers. Was in dem Film völlig fehlt, sind typische Krimi-Elemente wie eine Befragung im Verhörraum, die Interaktion zwischen Janneke und Brix, die sich in dieser Episode kaum einmal begegnen, und private Nebenhandlungen.

Dafür tummelt sich in der Wetterau eine anfangs verwirrende Schar unbekannter Polizistinnen und Polizisten, die bei der Suche nach dem Kollegen Laby mithelfen wollen. Der Film ist trotz finster-visueller Zumutung und verräterischer Besetzung (Godehard Giese) ein spannendes, sehr unbehagliches und meisterhaft fotografiertes Drama – mit einem fantastisch überhöhten Finale.