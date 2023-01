Hohe Quoten für WM in Polen Sind Handballzuschauer bessere Menschen als Fußballzuschauer?

Ich habe die Fußball-WM in Katar bei ARD und ZDF geschaut und noch kein Spiel der Handball-WM in Polen. Stellt sich die Frage: Bin ich ein schlechter Mensch?

Bodenständigkeit als Gegenschablone

Das kommt so. Christoph Bertling, Wissenschaftler am Institut für Kommunikations- und Medienforschung an der Sporthochschule Köln, hat das zunehmende Interesse an der Handball-WM mit der Fußball-WM in Zusammenhang gesetzt und analysiert: „Der sehr positive Effekt für die Handballer hängt mit der Fußball-WM in Katar zusammen. Dass man jetzt ohne Vorbehalte wieder ein Sportgroßevent anschauen kann.“ Die Bodenständigkeit der Handballer als Gegenschablone zu dem, was in Katar passiert ist, wirke da nochmal besonders.

Katar, das hieß: fragwürdige Menschenrechtslage, unwürdige Bedingungen für Arbeitsmigranten, ein durch und durch kommerzialisierter Sport - es stimmt schon, was Bertling sagt: Die deutsche Gesellschaft war sehr gespalten. Handball gilt als ehrlicher Sport, wo ehrliche Kleiderschränke andere aus dem Weg schieben und dann den Ball ins Tor donnern. Nicht unmäßig spektakulär, aber ehrliche Handarbeit.

Gilt das auch fürs Publikum? Und umso mehr, wenn beim Viertelfinale am Mittwoch zehn Millionen einschalten? Wäscht Handball den Kommerz des Fußballs von der Seele?

Ich wäre da vorsichtig. Die Erfahrung lehrt, dass die Begeisterung für alle anderen Sportarten als Fußball wie eine Feuerwerksrakete hochschießt, wenn sich Event und Ergebnis vermählen, und sogleich erlischt, sobald die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist. Beim Duell Bodenständigkeit gegen Erfolglosigkeit gewinnt die Erfolglosigkeit.

Nicht schön, weil damit impliziert wird, dass Handball-Zuschauer keine besseren Menschen sind als Fußballzuschauer. Dann doch lieber Darts, Hochleistungssport ehrlicher Kneipengänger.

