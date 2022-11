Im Zeitalter der Prequels Netflix startet „The Witcher: Blood Origin“ an Weihnachten

In einer spärlichen Mitteilung hat der Streamingdienst Netflix am Freitag den Start der vierteiligen Mini-Serie „The Witcher: Blood Origin“ am 25. Dezember 2022 bekannt gegeben. Bei der Serie von Showrunner Declan de Barra handelt es sich um ein Prequel zur Erfolgsserie „The Witcher“, in der die Abenteuer des Monsterjägers Geralt von Riva erzählt werden.

„Blood Origin“ setzt die Reihe von Prequels großer Fantasy- und Mystery-Serien fort. Zunächst startete bei Sky im Spätsommer „The House of the Dragons“ als Vorgeschichte zu „Game of Thrones“, wenig später folgte bei Amazon Prime „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“.

„The Witcher: Blood Origin“ ist 1200 Jahre vor der Zeit von Geralt, Yennefer und Ciri angesiedelt. „Die damaligen Ereignisse führen zu der Erschaffung des ersten Witcher und der ,Verbindung der Sphären‘, als die Welten der Monster, der Menschen und Elfen zu einer verschmolzen“, führt der Streamingdienst weiter zur Story aus.

Im Zentrum von „Blood Origin“ stehen sieben Ausgestoßene, die sich gegen eine unaufhaltsame Macht zusammentun, die ihnen alles genommen hat, gibt Netflix auf seiner Presseseite weiter bekannt.

Sie befinden sich mitten in einem Konflikt, der schließlich in der „Sphärenkonjunktion“ mündet, bei der die Welten der Monster, Menschen und Elfen miteinander verschmolzen. Die Mission der Sieben führt dabei zur Erschaffung des ersten Hexers.

Ist Netflix nicht pflegsam genug mit der literarischen Vorlage umgegangen?

Genau dieser Hexer, beziehungsweise der Geralt-Darsteller Henry Cavill, erregt derzeit die Gemüter der „Witcher“-Fans. Nachdem der britische Schauspieler seinen Ausstieg aus der Serie angekündigt hat, wird über die Gründe für seine Entscheidung gerätselt.

Lag es womöglich daran, dass Netflix nicht pfleglich genug mit der literarischen Vorlage von Andrzej Sapkowski umgegangen ist? Oder sind es andere Engagements, die Cavill von weiteren Einsätzen als Geralt von Riva abhalten?

Fest steht jedenfalls: In Staffel vier wird Liam Hemsworth („Die Tribute von Panem – The Hunger Games“) auf Monsterjagd gehen. Die Fortsetzung wird für Sommer 2023 erwartet.

