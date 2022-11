Internet-Nutzung in Deutschland Immer häufiger, länger und immer mehr ältere Nutzer

Es gibt sie noch, die Menschen, die das Internet überhaupt nicht nutzen – aber sie werden immer weniger. Das zeigt die repräsentative Online-Studie von ARD und ZDF, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die Gruppe der Offliner umfasst im Jahr 2022 in Deutschland nur noch 3,6 Prozent – größtenteils ab 70-Jährige und mehrheitlich Frauen.

Täglich genutzt wird das Internet für Videos, Mediatheken, Nachrichten, Musikstreaming, Podcasts, Social Media, Chats oder ähnliches mittlerweile von 80 Prozent der Menschen ab 14 Jahren. Das sind umgerechnet 57 Millionen Personen in Deutschland.

Mit einem Plus von vier Prozentpunkten ist das der höchste jemals in der ARD/ZDF-Onlinestudie erhobene Wert. Zumindest gelegentlich nutzen 95 Prozent (67 Millionen) das Internet. Die Gruppe Ü70 legte am stärksten zu. Waren es 2018 erst 29 Prozent, so nutzen nun 51 Prozent dieser Altersgruppe das Internet. Auffällig zudem: Der Rückgang der mobilen Nutzung im ersten Corona-Jahr wurde 2022 wieder ausgeglichen.

Medieninhalte und Streams werden dabei in der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren mit durchschnittlich 160 Minuten pro Tag noch intensiver als in den vergangenen Jahren genutzt (plus 24 Minuten). Jüngere verbringen fast fünf Stunden mit medialen Internetinhalten, ab 70-Jährige eine gute dreiviertel Stunde.

Reichweiten-Rekord für Mediatheken von ARD und ZDF

Auf Video inklusive YouTube, Mediatheken und Streamingdienste entfallen 76 Minuten (plus zwölf Minuten). Im Bereich Audio (Streamingdienste, Live-Radio, Podcasts und so weiter) sind es 63 Minuten (plus sechs Minuten).

Die Mediatheken von ARD und ZDF erzielen einen neuen Reichweiten-Rekord: Erstmals erreichen sie mit jeweils 52 Prozent mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Regelmäßig sehen jeweils 22 Prozent Sendungen und Filme in den Mediatheken von ARD und ZDF.

Bei den Videostreaming-Diensten führen Netflix und Prime Video den Markt deutlich an: 35 Prozent der Menschen nutzen das Angebot von Netflix mindestens einmal in der Woche. Amazon Prime Video liegt bei 26 Prozent und positioniert sich vor Disney+ (zwölf Prozent) und den Angeboten von Sky (elf Prozent).

Bei Social Media liegt Instagram mit 74 Prozent bei den unter 30-Jährigen deutlich vor Snapchat (47 Prozent), TikTok (44 Prozent) und Facebook (42 Prozent). In der mittleren Altersgruppe (30-49 Jahre) behält Facebook seine führende Position vor Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest und Snapchat. Ab 50 Jahre wird Social Media signifikant weniger genutzt.

Auch Digital Detox war ein Thema der Studie. Das Ergebnis: 15 Prozent schränken ihre Nutzung digitaler Geräte oder Medien regelmäßig ein, 17 Prozent haben es immerhin schon mehrmals gemacht. Vor allem bei den unter 30-Jährigen ist die digitale Auszeit verbreitet. In dieser Altersgruppe haben zwei Drittel bisher mindestens einmal ihre Medienzeit bewusst eingeschränkt.

