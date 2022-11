Media Lab Kolumne Bedrohung von links

René Pfister hat einen der spannendsten Beobachterposten, den der deutschsprachige Journalismus zu vergeben hat: Er ist seit 2019 Büroleiter des „Spiegel“ in Washington und hat somit das Privileg, Donald Trump und Joe Biden aus nächster Nähe zu erleben sowie die Irrungen und Wirrungen der Politik im gespaltenen Amerika tagtäglich zu verfolgen.

Was linke und grüne Sympathisanten gleichermaßen irritieren sollte: Pfister sieht die Meinungsfreiheit nicht nur in den USA, sondern auch bei uns massiv bedroht. Identitätspolitik, Critical Race Theory und Cancel-Kultur, die sich in Amerika zunächst an den Universitäten und inzwischen auch in Politik und Medien breitgemacht haben, würden längst auch zu uns nach Europa und Deutschland rüberschwappen.

Besonders beschämend: Die Critical Race Theory, die jedwede Diskriminierung „auf eine Machtstruktur reduziert, in der Weiße systematisch Menschen anderer Hautfarbe unterdrücken“, wird hierzulande nachgebetet, als hätte es die Diskriminierung von Weißen durch Weiße und als deren Extrem, den Holocaust, nie gegeben.

Damit einher gehen in den USA inzwischen Sprech- und Denkverbote, mit denen bereits Schulkinder indoktriniert werden, die aber auch einstmals liberale Medien wie die „Washington Post“ und die „New York Times“ infiltrieren und dort aus nichtigen Anlässen zu Entlassungen geführt haben – meist, weil „draußen“ ein erregter Twitter-Mob sich austobt.

Wichtig an Pfisters Buch „Ein falsches Wort“ ist, dass er all das, was wir eher beiläufig und zufällig an Einzelfällen zur Diskurseinengung diesseits und jenseits des Atlantik mitbekommen, in einer Zusammenschau erfasst. Und er macht auch darauf aufmerksam, dass das „Problem eines Journalismus, der den Mut verloren hat, kontroverse Debatten anzustoßen und diese dann auch auszuhalten“, längst keines mehr ist, das nur die Amerikaner zu bewältigen haben.

