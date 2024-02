„Mr. Monk’s letzter Fall“ Hoffnung für Lebensmüde

Überall schwirren Viren herum, noch nicht genug Coronatests gemacht? Der Seifenspender im Büro ist eklig, weil er auch von anderen benutzt wird? Bauchschmerzen, weil das Tischgeschirr nicht symmetrisch angeordnet sind? Keine Angst, Sie sind nicht alleine. Mit dem Film „Mr. Monk’s letzter Fall“ (Magenta TV, ab Freitag) kehrt der Mann zurück, der Neurotikern und Zwangsgestörten in den Nuller Jahren mit einer US-Comedy-Krimiserie ganz eigener Art Mut gemacht hat.

Im Streaming dreht Adrian Monk (Tony Shalhoub) eine letzte Runde. Für Outsider: Monk war früher Kriminalbeamter beim Morddezernat des San Francisco Police Department. Nachdem seine Ehefrau Trudy bei einem Anschlag ums Leben gekommen war, verstärkten sich seine zahlreichen Macken und wurden zu einer psychischen Störung. Monk wurde aus dem Polizeidienst entlassen und verließ drei Jahre lang seine Wohnung nicht. Danach half der Psycho der Polizei und löste in acht Staffeln von 2002 bis 2009 über 120 Fälle.

Pläne? Monk? Welche Pläne? Der verreist nie. Natalie Teeger (Traylor Howard), Monks Assistentin

Und nun noch einen in angenehmer Spielfilmlänge. Monks geliebte Stieftochter Molly (Caitleen MC Gee) bereitet sich auf ihre Hochzeit vor. Ihr Bräutigam, ein Investigativjournalist, stirbt bei einem Bungeesprung. Monk wittert Fremdeinwirkung und hat wieder reichlich Gelegenheit, seinem phänomenalen Gedächtnis und dem starken inneren Drang nachzugeben, die eigene Umwelt zu ordnen und zu strukturieren.

Das Ganze hat überschaubare Spannungsbögen und ist mit dem schwer reichen Schurken Rick Eden (James Purefo), einem großmäuligen Elon-Musk-Verschnitt mit Dreck am Stecken, ziemlich vorhersehbar. Mehr Comedy eben als Krimi. Wer Monk mag, wird dran bleiben. Und das sollen da draußen nicht wenige sein.

Die können sich auch auf die Originalbesetzung der Serie freuen. Neben Tony Shalhoub und Melora Hardin (Trudy Monk) sind das Ted Levine (Leland Stottlemeyer), Traylor Howard (Natalie Teeger), Jason Gray-Stanford (Randy Disher) und Hector Elizondo (Dr. Neven Bell). Und am Ende sogar noch ein Hund. In Monks Wohnung! Was das für den lebensmüden Neurotiker bedeutet, wissen Insider zu schätzen. Es gibt noch Hoffnung. Ein Lob der Neurose: Besorgte leben länger.