Als der ARD-Journalist und Blogger Richard Gutjahr zum Jahreswechsel seinen "letzten Tag als sog. ,fester freier' Mitarbeiter beim Bayerischen Rundfunk bekannt gab, weil sich die öffentlich-rechtlichen Sender seiner Meinung nach zu wenig um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter kümmern, stand automatisch die Frage im Raum: wohin wird es ihn ziehen. Nun steht fest: Gutjahr heuert zusammen mit einigen anderen Neuzugängen bei Gabor Steingarts Medien-Startup Media Pioneer an - somit rechtzeitig bevor Anfang Mai das Redaktionsschiff "Pioneer One" auf der Spree im Berliner Regierungsviertel seine Arbeit aufnimmt.

Gutjahr soll bei Media Pioneer unter anderem den Tech-Redakteur und Startup-Experten Daniel Fiene unterstützten, der von Mitte Februar an den "Tech-Briefing"-Newsletter koordinieren wird. Gutjahr wird einer Mitteilung von Media Pioneer zufolge als Experte und Co-Host durch das Tech-Briefing führen und über große Konzern der Tech-Branche berichten. Fiene und Gutjahr werden im März vom South by Southwest Festival in Austin berichten. Außerdem wird Gutjahr als Berater für Bewegtbild die Redaktion unterstützen.

Das Tech-Briefing-Team wird zudem durch die ehemalige "Handelsblatt"-Korrespondentin Britta Weddeling verstärkt. Weitere Neuzugänge bei Steingarts Medienunternehmen sind Rasmus Buchsteiner, der vom Redaktionsnetzwerk Deutschland zu Media Pioneer wechselt, sowie Alev Doğan, die von der "Rheinischen Post" kommt.