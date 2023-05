Nach Entlassung bei Fox News Tucker Carlson will eigene Show auf Twitter fortführen

Der kürzlich vom rechten US-Nachrichtensender Fox News entlassene Moderator Tucker Carlson hat angekündigt, seine bislang dort erfolgreiche Abendshow zum Onlinedienst Twitter zu verlegen. In einem am Dienstag auf Twitter geposteten Video wetterte Carlson gegen die „Mainstream“-Medien und teilte abschließend mit, dass er eine Sendung in dem Kurzbotschaftendienst moderieren werde.

„Erstaunlicherweise gibt es ab heute Abend nicht mehr viele Plattformen, die freie Meinungsäußerung zulassen“, sagte Carlson. Die einzige sei Twitter. „Hier sind wir jetzt“.

In Kürze werde er „eine neue Version der Show, die wir in den letzten sechseinhalb Jahren gemacht haben, auf Twitter bringen“, fügte er hinzu. Medienberichten zufolge hatte sich Carlson zuvor mit Twitter-Chef Elon Musk getroffen, um eine Zusammenarbeit auszuloten.

Laut Elon Musk gibt es noch keine Vereinbarung

Tucker Carlson ist eine der einflussreichsten konservativen Stimmen in den USA und als rechter Scharfmacher bekannt. Kritiker werfen ihm immer wieder rassistische Äußerungen und falsche oder irreführende Angaben vor. Erst vor wenigen Wochen sorgte er mit einer Dokumentation für Aufsehen, in der er die Gewalt durch Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump bei der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021 kleinredete.

Carlson, der Trump immer wieder interviewte, hatte von den Abendmoderatoren der US-Nachrichtensender die besten Einschaltquoten. Immer wieder wurden ihm auch politische Ambitionen nachgesagt.

Ende April war Carlson von Fox News entlassen worden. Die Trennung erfolgte weniger als eine Woche nach dem historischen Vergleich zwischen Fox News und dem Wahlmaschinen-Unternehmen Dominion im Streit um falsche Wahlbetrugsvorwürfe nach der Präsidentschaftswahl 2020.

Carlsons Name war im Zusammenhang mit dem von Dominion angestrengten Verleumdungsverfahren gegen Fox News immer wieder aufgetaucht. Wenige Tage vor seiner Entlassung hatte Carlson noch Twitter-Chef Musk auf Fox News interviewt.

Der Technologie-Milliardär hatte Twitter im vergangenen Oktober für 44 Milliarden Dollar (heute rund 40 Milliarden Euro) übernommen. Kritikern zufolge haben Hassrede und Falschinformationen auf der Plattform seitdem stark zugenommen. Twitter musste in den vergangenen Monaten zudem immer wieder auch mit technischen Problemen kämpfen und hat viele Werbekunden verloren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Als Reaktion auf die Ankündigung Carlsons schrieb Elon Musk in einem Tweet, dass „noch keine wie auch immer geartete Vereinbarung unterzeichnet“ worden sei. Für Tucker würden die gleichen Regeln gelten wie für alle anderen, die ihre Inhalte über die Plattform verbreiten. (AFP, Tsp)