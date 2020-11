Der Medienrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) hat Eva Flecken zur neuen Direktorin gewählt. „Eva Flecken verfügt über hohe fachliche Kompetenz in medienregulatorischen Fragen und hat jahrelange Führungserfahrung. Sie hat klare Vorstellungen für die Zukunft der Medienanstalt“, begründete Martin Gorholt, Vorsitzender des Medienrats, die Entscheidung. Sie sei eine Persönlichkeit mit viel Gestaltungswillen und Meinungsstärke.

Derzeit leitet Eva Flecken als Vice President bei Sky Deutschland die Bereiche „Public Policy, Regulatory & EU Affairs, Protection of Minors“ in Berlin und Unterföhring. In der Medienanstalt Berlin-Brandenburg hatte sie vor ihrer Zeit bei Sky die Bereiche Digitale Projekte, Netz- und Medienpolitik verantwortet.

Flecken hat an der Uni Münster studiert und an der dortigen philosophischen Fakultät promoviert. Sie löst Anja Zimmer auf dem Posten der MABB-Direktorin ab. Deren Amtszeit endet am 15. März 2021. „Wir danken Anja Zimmer für ihre hervorragende Arbeit in den letzten fünf Jahren“, so Martin Gorholt. „Sie hat der MABB eine klare Struktur gegeben.“

Hans Hege hatte die MABB 24 Jahre geleitet

Die Neubesetzung des Direktorenpostens nach nur einer Amtszeit ist Gorholt zufolge keine Kritik an der fachlichen Arbeit von Anja Zimmer. Vielmehr hätten Fragen im Zusammenspiel von Medienrat und Direktorium eine Rolle gespielt, warum der Vertrag mit Anja Zimmer nicht verlängert wurde. Im neuen Medienrat gibt es vier neue Mitglieder. Ihr Vorgänger Hans Hege hatte die MABB von 1992 bis 2016 geleitet. Seine Stelle konnte erst nach einer zweijährigen Übergangszeit neu besetzt werden.

Auf Eva Zimmer kommen große Aufgaben zu. „Darum ist es besonders wichtig, dass es einen bruchlosen Übergang von Anja Zimmer zu Eva Flecken gibt. Die Umsetzung des neuen Medienstaatsvertrages laufe gerade jetzt an“, so Gorholt. Aber auch mit dem Thema Fehlinformationen und Fake News in der Corona-Zeit müsse man sich intensiv beschäftigen.

Ein anderes Gesicht der Medienanstalt

Weitere Aufgaben betreffen die Struktur der MABB, die Förderung des Lokaljournalismus in Brandenburg. „Mit Eva Flecken wird es ein anderes Gesicht der MABB geben und eine andere Form von Kommunikation. Der Medienrat verspricht sich von der Personalie, dass die MABB von ihrem Renommee und Image gewinnen wird.“

Mehr zum Thema Nachfolgerin von Hans Hege steht fest Anja Zimmer ist neue MABB-Chefin

Die MABB ist die gemeinsame Medienanstalt von Berlin und Brandenburg. Sie soll die Medienvielfalt sichern, Medienkompetenz verbreitern und Medieninnovationen voranbringen. Weitere Aufgaben sind die Förderung des lokalen Journalismus, aber auch die Frequenzvergabe im privaten Rundfunk.