Die DuMont-Mediengruppe verkauft ihren Berliner Verlag und trennt sich damit von der „Berliner Zeitung“ und dem „Berliner Kurier“. Neue Eigentümer sind die Berliner Unternehmer Silke und Holger Friedrich, wie DuMont am Dienstag mitteilte.

Seit Monaten wurde spekuliert, wer die "Berliner Zeitung" übernehmen könnte. Nun ein Berliner Ehepaar also, das bundesweit noch keine größeren Spuren hinterlassen hat: Silke und Holger Friedrich, Eigentümer und Betreiber der "Berlin Metropolitan School".

Über den Preis des Verkaufs, dem noch das Bundeskartellamt zustimmen muss, wurde Stillschweigen vereinbart. Bereits Ende Februar hatte die Mediengruppe angekündigt, eine Neuausrichtung ihrer Aktivitäten zu prüfen und auch den Verkauf von Unternehmensteilen nicht ausgeschlossen.

Der Prozess dauere noch an und werde voraussichtlich Ende des Jahres abgeschlossen sein. Zur DuMont-Gruppe gehören unter anderem der „Kölner Stadt-Anzeiger“, „Express“, „Berliner Zeitung“, „Berliner Kurier“, „Mitteldeutsche Zeitung“ und „Hamburger Morgenpost“.

Digitale Ausrichtung soll beibehalten werden

Silke und Holger Friedrich sehen im Fokus der künftigen Ausrichtung des Berliner Verlags die Stärkung des Unternehmensprofils und die digitale Weiterentwicklung seiner Titel, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Mit der heute an die Mitarbeiter verkündeten Übernahme gehe der Berliner Verlag nach über zehn Jahren aus dem Verbund von DuMont an die neuen Eigentümer Silke und Holger Friedrich. Sie würden den Verlag in die Holding der Familie Friedrich überführen und haben sich langfristige Ziele gesetzt.

„Wir möchten das Profil des Berliner Verlags stärken und mit einer versachlichten, faktenbasierten Berichterstattung den politischen und gesellschaftlichen Diskurs für Berlin und aus Berlin heraus bereichern“, sagt demnach Holger Friedrich. Dazu gehörten ebenso die durchgängige Digitalisierung der Angebote wie die Ausrichtung des Verlages auf zukunftsfähige Formate.

„Mit konsequent digital ausgerichteten Angeboten und einer tiefgehenden Aufarbeitung gesellschaftlich relevanter Themen, möchten wir ein breiteres Publikum ansprechen und mit den Lesern stärker in Kontakt treten, als dies bisher der Fall ist.“

Die "Berliner Zeitung" verliert seit Jahren rasant an Auflage, verkauft zurzeit knapp über 83.000 verkaufte Auflage, ein Verlust von zehn Prozent zum zweiten Quartal 2018. Zum Vergleich: Der Tagesspiegel hat 112.000 verkaufte Auflage.