Politiker von CDU und AfD auf eine Stufe gestellt ARD/ZDF-Format Funk räumt Fehler ein

Das Format Funk von ARD und ZDF hat für einen Fehler in einem Instagram-Beitrag zu Parteien um Entschuldigung gebeten. Nach Kritik aus den Reihen der Politik und im Netz hieß es am Mittwoch von dem Senderformat:

„Die Instagram-Story war fehlerhaft. Dort haben wir Politiker und Politikerinnen der AfD und Politiker der CDU/CSU als gleichermaßen „rechts“ bezeichnet. Diese Darstellung war ein Fehler.“

In der Instagram-Story stand: „Björn Höcke, Alice Weidel, Friedrich Merz und Markus Söder haben was gemeinsam: Sie sind rechts. Was es wirklich bedeutet, rechts zu sein, erklären wir euch in unserem neuen Video.“

Verstoß gegen eigene journalistische Standards

Der Intendant des Südwestrundfunks und ARD-Vorsitzende Kai Gniffke teilte mit: Die Instagram-Story mit dem Video „Was ist rechts?“ entspreche nicht den eigenen journalistischen Standards „und wir teilen die Kritik daran“. Man werde gemeinsam mit der Redaktion von Funk den Fehler aufarbeiten.

Von Funk-Programmgeschäftsführer Philipp Schild hieß es außerdem: Die Story sei etwa zwei Stunden online gewesen und sei dann umgehend offline genommen worden.

„Wir von Funk verstehen, dass diese Darstellung problematisch ist, weil sie konservative demokratische Parteien mit extremistischen Haltungen auf eine Ebene stellt. Wir nehmen die Kritik sehr ernst und möchten uns aufrichtig für diesen Fehler entschuldigen.“

Funk ist ein Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender ZDF und ARD und bietet digitale Inhalte vor allem für ein jüngeres Publikum in den sozialen Netzwerken an. Sitz der Redaktion ist Mainz.

Das Format „Die da oben“ präsentierte am Mittwoch eine neu hochgeladene Story und begründete das auch direkt in dem Post auf Instagram damit, dass man sich vorher missverständlich ausgedrückt habe. (mit dpa)