„Polizeiruf“ aus Magdeburg Aufreibendes Entführungsdrama

Nach den Sommer-Wiederholungen startet der ARD-Krimisonntag mit einem Entführungsdrama in Magdeburg in die neue Saison: In „Du gehörst mir“ (ARD, 27. August, 20.15 Uhr), der 18. Episode mit „Polizeiruf“-Kommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen), nutzt Inga Werner (Franziska Hartmann) einen günstigen Augenblick, um mitten in der Fußgängerzone den Kinderwagen samt Baby von Lana Stokowski (Hannah Schiller) an sich zu nehmen.

Wie der Drehbuch-Zufall es will, wohnt sie im selben Haus wie Braschs Vorgesetzter Uwe Lemp (Felix Vörtler), der gerade zu einem Sabbatical in Schottland aufbrechen will. Lemp begeht den Fehler, noch einmal bei der Nachbarin zu klingeln. Er wird von Inga Werner niedergeschlagen und gefesselt.

Der Film ist also kein typischer Rätsel-Krimi, doch an Spannung mangelt es vor allem dank des aufreibenden Kammerspiels in der Wohnung der unberechenbaren Täterin nicht. Verraten sei nur: Das Baby, um das man praktisch 90 Minuten lang bangt, überlebt.

Auszeichnungen Jens Wischnewski, der hier zum ersten Mal beim Magdeburger „Polizeiruf“ Regie führt, arbeitete mit Franziska Hartmann bereits in der ZDF-Miniserie „Neuland“ zusammen. Beide erhielten dafür in diesem Jahr den Grimme-Preis.

Das Drehbuch von Khyana el Bitar (Grimme-Preis für „Dead man working“) kreist um zwei Frauen in emotionaler Notlage: Inga hat gerade ihr Baby verloren und manövriert sich mit der spontanen Kindesentführung in eine zunehmend haarsträubende Lage. Und die verzweifelte Lana sieht sich mit dem Vorwurf konfrontiert, eine unzuverlässige Mutter zu sein.

Sie verdächtigt ihren stalkenden Ex-Freund Chris Novak (Max Hemmersdorfer). Dass diese Spur falsch ist, weiß das Publikum, aber nicht die Kommissarin. Neben der souveränen Michelsen, die hier vor allem als verständnisvolle und beruhigende Ansprechpartnerin für die junge Mutter Lana gefordert ist, beeindruckt vor allem Franziska Hartmann. In der extremen Episoden-Hauptrolle nimmt man ihr die fürsorgende Mutter ebenso ab wie die Furie, die ihr Ersatzkind bis aufs Blut verteidigt.