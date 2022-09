Reaktion von Donald Trump Dank an „very brilliant“ Mathias Döpfner

Es dürfte eher Zufall als Absicht sein, dass Ex-US-Präsident Donald Trump dem Springer-Vorstandschef und scheidenden BDZV-Präsidenten Mathias Döpfner just zum Beginn des Jahrestreffens des Bundesverbandes Digitalpublisher und Zeitungsverleger dankte. „Thank you to the very brilliant Mathias Döpfner. God News is, WE WON, Big”, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social, die derzeit nur US-Nutzern zur Verfügung steht .

Der Dank an den großartigen Verleger bezieht sich auf eine Mail Döpfners an Springer-Führungskräfte. Darin schrieb er „Wollen wir alle am 3. November morgens eine Stunde in uns gehen und beten, dass Donald Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird?“, wie die „Washington Post“ aufdeckte. Nachdem Döpfner zunächst die Echtheit der Mail abstritt, deklarierte der Politico-Verleger sie später als „ironisches proaktives Statement“.

Wie es der Zufall so will, ist eine ironische Aussage auch der Grund, warum dies der letzte BDZV-Kongress ist, den Döpfner am Dienstagmorgen eröffnen wird. Der scheidende BDZV-Präsident hatte mehrfach den Unmut der Verleger-Kollegen und Kolleginnen auf sich gezogen.

Im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung hatte Döpfner in einer SMS einen Vergleich mit dem „DDR-Obrigkeitsstaat“ gezogen und Journalistinnen und Journalisten als „Propaganda-Assistenten“ bezeichnet. „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt sei „halt wirklich der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR Obrigkeits-Staat aufbegehrt“, hieß es darin.

Dabei war gerade der Umgang mit der Causa Reichelt – der ehemalige „Bild“-Chef musste Springer nach Vorwürfen zu Machtmissbrauch verlassen – mit ein Grund für die sinkende Unterstützung Döpfners im Verband.

Später entschuldigte sich Döpfner für die Message, nicht ohne geltend zu machen, dass ein aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat „Aspekte wie Polemik, Ironie und Übertreibung“ unterschlage. Das Präsidium des BDZV akzeptierte die Entschuldigung und verzichtete auf eine Abwahl des mächtigen Springer-Verlegers. Ende Mai 2022 dann kündigte Döpfner seinen Rücktritt als BDZV-Präsident an – mit dem Verweis auf zu viel Arbeit in den USA.

Aus einem Präsidium wird nach Döpfner ein Vorstand

Seine Ankündigung, das Amt „in geordneter Weise in neue Hände, vorzugsweise auch in neue Strukturen“ zu übergeben, wird nun tatsächlich umgesetzt. Die Spitze des Verbandes soll nun umgebaut werden. An die Stelle eines Präsidiums wird ein Vorstand treten, wie der Verband der Deutschen Presse-Agentur (dpa) auf Anfrage mitteilte.

Eine Task-Force-Gruppe hatte die neue Struktur seit Frühjahr erarbeitet. Nun soll zeitnah die Verbandssatzung angepasst werden. Möglichst bis Jahresende soll auf einer außerordentlichen Delegiertenversammlung darüber abgestimmt werden, wie es weiter hieß. Die angepasste Satzung wird Grundlage für die Wahl eines neuen Führungsteams sein.

Zu den Neuerungen gehört, dass künftig an der Vorstandsspitze drei Vorsitzende stehen werden. Zwei sind ehrenamtlich tätig und betreuen das Thema Medienpolitik. Hinzu kommt der Hauptgeschäftsführer beziehungsweise die Hauptgeschäftsführerin des Verbands - derzeit hat Sigrun Albert diese Position inne.

Der Vorstand besteht zudem aus vier weiteren Ressort-Vorständen mit jeweiliger Zuständigkeit für die Bereiche Märkte, Journalismus, Trends & Innovationen und Finanzen. (mit dpa)

