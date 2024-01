Saarbrücken-Krimi Wenn der „Tatort“-Kommissar ins Wettfieber kommt

„Tatort“-Kommissar Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) muss sich mit einem Sprung über die Leitplanke in Sicherheit bringen, denn der schwarze Pick-up hält direkt auf ihn zu. Kurz darauf hört er es in der Ferne krachen. Die Fahrerin eines roten Kleinwagens stirbt trotz Hölzers Wiederbelebungsversuche. Sein naheliegender Verdacht, dass der Pick-up etwas mit dem Unglück zu tun haben könnte, lässt sich jedoch nicht belegen. Denn einen Zusammenstoß hat es nicht gegeben. Das Erlebnis setzt Hölzer sichtlich zu. Dass die Unfall-Tragödie am Ende in Vergessenheit gerät, gehört zu den Schwächen der Episode „Tatort: Der Fluch des Geldes“ (ARD, 28. Januar, 20.15 Uhr).

Der noch junge „Tatort“ aus dem Saarland führt mit einer Tasche voller Geld die durchgehende Erzählung über die beiden Kommissare und Kindheitsfreunde Hölzer und Adam Schürk (Daniel Sträßer) weiter. Schürk hat dem Freund verheimlicht, dass er im Besitz der Beute aus einem Bankraub seines toten Vaters ist.

Mir war es bei der Inszenierung dieses Falls wichtig, alle Beteiligten als Getriebene zu zeigen, eingeschlossen unserer Helden. Christian Theede, Regisseur des neuen „Tatort“ aus dem Saarland

Mal abgesehen von nicht immer schlüssigen Details unterhält der Film von Hendrik Hölzemann (Drehbuch) und Christian Theede (Regie) mit einem Kräftemessen zwischen Hölzer und einer bunt zusammengewürfelten Viererbande. Dass Betty (Susanne Bormann) und ihr Freund Taleb (Omar El-Saeidi), Dino (Daniel Zillmann) und Luisa (Jasmina Al Zihairi) in dem schwarzen Pick-up saßen, weiß das Publikum von Beginn an.

Hölzer mischt sich im Casino unter die Gruppe und setzt 100 000 Euro aus Schürks zweifelhaftem Erbe, um bei den leichtfertigen Wett-Spielen des Quartetts dabei sein zu dürfen. So unterhält der fünfte Film des Saarländer Teams immerhin mit vollem Einsatz von Burlakov, mit Tempo und einem Versteckspiel innerhalb der Polizei.

Denn die Existenz der Bankraub-Beute müssen die Kommissare auch vor ihren Kolleginnen Esther Baumann (Brigitte Urhausen) und Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer) geheim halten.