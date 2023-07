Serie „The Ex-Wife“ Im stillen Wasser der Eifersucht

Dass Serien- und Filmcharaktere gern völlig andere sind, als ihr erster Eindruck vermittelt, ist ein beliebtes Spannungselement, kommt jedoch erst im Laufe handelsüblicher Melodramen und Thriller voll zur Entfaltung. Ganz so viel Zeit will sich Regisseur Brian O’Malley allerdings nicht lassen. In der vierteiligen Paramount+-Serienversion von Jess Ryders Roman „The Ex-Wife“ dauert es daher gerade mal zwei Minuten, bis seine Hauptfigur ihr wahres Gesicht zeigt, und es ist nicht halb so arglos wie in der anschließenden Rückblende.

Eben noch hat Tasha (Céline Buckens) Jen, die Verflossene ihres Mannes Jack (Tom Mison), offenbar bewusst in den Gegenverkehr abgedrängt und verlässt danach kaltlächelnd den Unfallort, da erleben wir sie drei Monate zuvor beim Hochzeitstag in der luxuriösen Waschbeton-Villa des Innenarchitekten als zartes Pflänzchen einer ungleichen, aber glücklichen Paarbeziehung mit frischem Nachwuchs im Schatten alter Zeiten. Denn nach Drehbüchern von Catherine Steadmans will Jacks „Ex-Wife“ partout nicht aus dessen neuer Existenz verschwinden.

Liebe muss egoistisch sein, andere sind es auch. Jen (Janet Montgomery) in der Serie „The Ex-Wife“ zum Ex-Mann Jack

Weil Jen (Janet Montgomery) auch noch Taufpatin von Jacks Nichte sein soll, gedeiht in Tasha eine Eifersucht, die mit jeder Minute zur (auto)aggressiven Manie anschwillt. Soweit die Ausgangslage, aber wie gesagt: Alles ist am Ende meist anders als anfangs angedeutet.

Wer hier Objekt ist, wer Subjekt, was Kalkül, was Zufall, wem also übel mitgespielt oder Hilfe zuteilwird – das packt Brian O’Malley in einen Vierteiler von facettenreicher Intensität, dessen stille Wasser nie zu tief sind, um sie (auch dank Stephen Shannons zurückhaltendem Soundtrack) angeregt zu durchschwimmen.