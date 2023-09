Sky-Doku über Greenpeace Die Weltretter

Wenn Greenpeace-Mitarbeiter auf Schornsteine kletterten, dann war das Presseecho gewaltig. Über die Jahre hinweg sank jedoch das Interesse. Negativ-Schlagzeilen mehrten sich. Als ein Mitarbeiter der Umweltorganisation mit einem Gleitschirm-Flieger 2021 während eines Fußballspiels in die Münchener Allianzarena krachte, kam nur durch Zufall niemand zu Tode. Das mediale Interesse verschob sich unterdessen auf die Konkurrenz von Fridays for Future und die Letzte Generation: Ist Greenpeace aus der Zeit gefallen?

Anlässlich ihres (nicht ganz runden) 50-jährigen Jubiläums zeigt nun die Dokuserie „Inside Greenpeace – Was braucht es, um die Welt zu retten?“ (Sky/Wow) die Ökopaxe aus einem neuen Blickwinkel. Um Wiederholungen zu früheren Dokumentationen zu vermeiden, werden Szenarien wie die spektakuläre Verhinderung der Versenkung der Bohrinsel Brent Spar aus dem Jahr 1995 nur gestreift.

Wir wollten in unserer Serie nicht die Organisation an sich in den Vordergrund stellen, sondern die Menschen, die bei Greenpeace arbeiten und sich bei Kampagnen und Aktionen engagieren.

Florian Nöthe, Ko-Regisseur von „Inside Greenpeace – Was braucht es, um die Welt zu retten?