Spielfilm zu 9/11 Die Liebe des Terroristen

Asli und Saeed, überzeugend gespielt von Canan Kir und Roger Azar, verlieben sich. Die kluge, sympathische Deutschtürkin studiert Medizin, ihr lebhafter, aus dem Libanon stammender Kommilitone will gerne Pilot werden, aber seine wohlhabende Familie in Beirut finanziert ihm lieber die Ausbildung zum Zahnmediziner. „Du kannst das immer noch durchziehen“, ermuntert ihn Asli. Woraufhin beide herumalbern, Pilot und Copilotin spielen. Asli wiederum hat eigene Probleme, weil sie sich über die Rollenerwartungen ihrer türkischen Familie hinwegsetzt. Sie wagt es nicht, Saeed ihrer Mutter vorzustellen, zumal die Vorbehalte gegen Araber hat.

Das Filmdrama „Copilot – Die Welt wird eine andere sein“ (Arte, 11. September, 22.05 Uhr) könnte auch allein als vor allem aus der Sicht der Frau erzählte Liebesgeschichte um zwei Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen funktionieren. Aber das Beziehungsdrama von Regisseurin und Co-Autorin Anne Zorah Berrached („24 Wochen“) wird von Beginn an durch den selbst gewählten Realitätsbezug geprägt.

Kleingedrucktes Die schwer zu entziffernde Schrift-Einblendung zu Beginn lautet: „Der Film ist inspiriert von einer wahren Geschichte. Er erhebt jedoch keinen Anspruch, Geschehnisse, Personen und ihre beruflichen und privaten Handlungen sowie Lebensumstände authentisch wiederzugeben.“

Die männliche Hauptfigur Saeed bezieht sich auf Ziad Jarrah, der vor 22 Jahren Flug 93 von United Airlines in Pennsylvania abstürzen ließ und von dem unter anderem ein Liebesbrief an seine Freundin in Deutschland überliefert ist. Über allem schwebt die Frage: Wie konnte aus einem keineswegs streng religiös lebenden Studenten einer der Attentäter vom 11. September 2001 werden?

Die in Erfurt geborene Berrached, Tochter einer deutschen Mutter und eines algerischen Vaters, interessiert sich dafür nur bedingt. Aber die Perspektive Aslis, vor der vieles verborgen bleibt und die sich trotz wachsenden Misstrauens an ihre Liebe klammert, lässt uns buchstäblich mit anderen Augen auf die Vorgeschichte von 9/11 blicken.