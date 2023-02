Super Bowl 2023 im Live-Stream & Free-TV Hier gibt’s die Wiederholung – mit Uhrzeit & Sender

Die Philadelphia Eagles spielten gegen die Kansas City Chiefs: Das war das Endspiel der Football-Saison 2023. Es fand am 12. Februar im State Farm Stadium in Glendale, Arizona statt. Der Super Bowl ist nicht weniger als das größte Einzelsportereignis der Welt. 112 Millionen Zuschauer:innen schalteten 2022 in den USA ein, es war die höchste Quote in fünf Jahren.

Im Vergleich zu den USA, wo Football zu den beliebtesten Sportarten gehört, ist dieser Sport in Deutschland deutlich weniger bekannt. Die Einschaltquoten zum Super Bowl sind weit weg von den 17,95 Millionen Zuschauer:innen für die meistgesehene Sendung des Jahres 2022, dem Fußballendspiel zwischen Deutschland und England bei der Europameisterschaft der Frauen.

Aber auch die deutschen Einschaltquoten für den Super Bowl können sich inzwischen sehen lassen. 2,07 Millionen Zuschauer:innen sahen 2022 auf ProSieben das Football-Endspiel, 2021 waren es nach Zahlen des Medienmagazins „DWDL“ sogar mehr als 2,4 Millionen. Inzwischen hat Football auch in Deutschland viele Fans – die mitten in der Nacht zur Liveübertragung einschalten.

Wo ist der Super Bowl 2023 in der Wiederholung zu sehen?

Ab 9 Uhr auf dem Free-TV-Sender ProSieben Maxx. Auch dieser Sender bietet einen Stream an, für den man sich – kostenfrei – registrieren muss.

Wann fand der Super Bowl 2023 statt?

Das Spiel begann um 0:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit in der Nacht zum Montag.

Wo und wann wurde der Super Bowl 2023 im TV und Livestream übertragen?

Der Sender ProSieben zeigte den Super Bowl live im Free-TV. Die Vorberichterstattung begann schon um 22:25 Uhr. Im Infokasten gibt es die Links für die Streams.

Wer trat in der Halbzeitshow beim Super Bowl 2023 auf?

Die Popsängerin Rihanna. Sie sang in der sogenannten „Pepsi Halftime Show“ des Super Bowl 2023. Die Zuschauer bekamen ein großes Spektakel inmitten des eigentlichen Spiels: Ist die Halbzeit bei Football-Spielen normalerweise zwölf Minuten lang, dauert sie beim Super Bowl eine halbe Stunde.

2021 traten unter anderem auf: Dr. Dre, 50 Cent, Eminem und die Sängerin Mary J. Blige.

Popstar Rihanna wird in der Halbzeit vom Super Bowl auftreten. © picture alliance/dpa/Invision/AP/Uncredited

Die Einschätzung liegt dabei nicht völlig fern, dass der Super Bowl eigentlich kein Sportwettbewerb ist, sondern eine gigantische Werbe- und Showveranstaltung mit ein bisschen Sport dazu. Die halbe Stunde Pause wird nämlich nicht nur für die Showeinlage eines musikalischen Superstars genutzt. Es werden auch viele Werbespots vor und nach dem Auftritt gezeigt. Überhaupt wird nahezu jede der zahlreichen Unterbrechungen des Spiels für Werbung genutzt.

Wie viel kostet die Werbung beim Super Bowl?

Der Super Bowl ist eine der meistgeschauten Sportveranstaltungen der Welt. Entsprechend viel Geld wird bei der TV-Übertragung für die begehrten Werbeplätze gezahlt. Durchschnittlich 6,5 Millionen US-Dollar sollen es 2022 gewesen sein – für 30 Sekunden.

Wer sind die vergangenen Super-Bowl-Gewinner?

2022 gewannen die Los Angeles Rams mit 23:20 gegen die Cincinnati Bengals. 2021 gewannen die Tampa Bay Buccaneers, sie besiegten den amtierenden Meister Kansas City Chiefs mit 31:9. 2020 holten die Kansas City Chiefs den Sieg, sie schlugen die San Francisco 49ers mit 31:20.

Welche Mannschaften haben die meisten Super-Bowl-Titel gewonnen?

1. Pittsburgh Steelers, New England Patriots: 6 Siege Dallas Cowboys, San Francisco 49ers: 5 Siege Green Bay Packers, New York Giants: 4 Siege Denver Broncos, Las Vegas Raiders, Washington Commanders: 3 Siege

