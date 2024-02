Survival-Show „Alone“ startet in Deutschland Diese zehn Kandidaten wollen in der Wildnis Kanadas überleben

Fans von Survival-Shows dürfen endlich aufatmen. Nach der jüngst abgeschlossenen dritten Staffel des erfolgreichen Youtube-Formats „7 vs Wild“ und der Ende März bevorstehenden Youtube-Show „Desert Warrior“ schließt ausgerechnet RTL die Lücke für abenteuerhungrige Outdoor-Voyeure: Am 8. Februar 2024 startet das Format „Alone – Überlebe die Wildnis“ auf dem kostenpflichtigen Streaminganbieter RTL+.

Dabei werden zehn mehr oder minder erfahrene Survival-Kandidat:innen in der abgelegenen kanadischen Wildnis auf Vancouver Island ausgesetzt, wo sie völlig auf sich allein gestellt überleben sollen. Die Teilnehmer:innen dürfen lediglich zehn Gegenstände mitnehmen, um sich den Alltag zu erleichtern – Schlafsack, Messer und Feuerstahl mit eingeschlossen.

Mit Chipstüten und Feierabendbier bewaffnet dürfen wir vom heimischen Sofa aus verfolgen, wie die Kandidat:innen sich Nahrung besorgen, bestenfalls nachts nicht erfrieren und sich bei ihrem täglichen Überlebenskampf selbst filmen.

Wer am längsten durchhält, gewinnt 75.000 Euro. Und von der US-amerikanischen Vorlage weiß man: Das kann dauern. In der siebten Staffel des „History Channel“-Erfolgs überlebte der 47-jährige Roland Welker ganze 100 Tage in der arktischen Einöde Nordkanadas, wo er sich über Monate hinweg ein Steinhaus baute und an Tag 29 einen Moschusochsenbullen mit Pfeil und Bogen erlegte.

Es ist angerichtet: „Alone“-Kandidat David sammelt Seetang und Schnecken für die tägliche Kalorienzufuhr. © RTL/RTL Promo

Beim deutschen Ableger versuchen sich nicht nur gestandene Survival-Expert:innen in der Wildnis zu behaupten. Unter den zehn Kandidat:innen befinden sich in der Auftakt-Staffel auch ein Immobilienmakler, eine Lehramtsstudentin, ein Ingenieur im Prozessmanagement und ein Geschichtsstudent, der als seinen zehnten Gegenstand eine Tafel Schokolade mit in die Wildnis nimmt.

Survival-Equipment, das nicht jeder kennt: Tarp (von engl.: tarp = Abdeckplane): Ein Tarp ist eine große Zeltplane, die mithilfe von Leinen oder Stangen aufgespannt wird.

Paracord (von engl.: parachute cord = Fallschirmleine) Unter einem Paracord versteht man ein leichtes Nylonseil, das aus mehreren eng ineinander verflochtenen Fäden besteht und bei Bedarf aufgetrennt werden kann, um viele kleine Allzweckleinen herzustellen.

Pemmican (von der nordamerikanischen Indigenen-Sprache Cree: pimi = Fett) Pemmican ist eine nahrhafte und vor allem lange haltbare Nahrungsquelle der Cree-Indigenen, die hauptsächlich aus Dörrfleisch und Fett besteht und dem Volk als Reise- und Not-Proviant diente.

Biwaksack (von franz.: bivouac = Feld- oder Nachtlager) Bei einem Biwacksack handelt es sich um eine wasserabweisende, wärmende und winddichte Außenhülle für einen Schlafsack.

Feuerstahl Mithilfe eines Feuerstahls kann ein Feuer entfacht werden. Dabei wird der runde, stabförmige Feuerstahl gegen die scharfe Kante eines Feuerschlägers geschlagen, wodurch Funkenschlag entsteht.



„Alone“-Kandidat: André aus dem Münsterland

André (hier in der Wildnis Kanadas) hat sich in der Vergangenheit bereits für die US-Version von „Alone“ beworben, wurde allerdings nicht ausgewählt. © RTL/RTL Promo

Nur wenn man die Komfortzone verlässt, kann man auch die schönen Momente des Lebens wertschätzen. André („Alone“-Kandidat)

Steckbrief: André Alter: 44

44 Wohnort : Münsterland / Kreis Coesfeld

: Münsterland / Kreis Coesfeld Beruf : Brandmeister

: Brandmeister Skill-Level: Leitet Survival-Schule in NRW. War zwölf Jahre lang bei der Bundeswehr (Fallschirmjäger und KSK).

Andrés Survival-Gegenstände: Tarp Schlafsack Topf Feuerstahl Angelschnur & Haken Axt Jagdmesser Multitool Säge (Bügelsäge) Bogen + Pfeile

„Alone“-Kandidat: Christian („Crii“) aus Oberbayern

Christian (hier in einem kanadischen Wald) geht Outdoor-Herausforderungen für gewöhnlich eher auf spirituelle Weise an. © RTL/RTL Promo

Steckbrief: Christian („Crii“) Alter: 43

43 Wohnort : Oberbayern

: Oberbayern Beruf : Natur- und Wildnistrainer / Wildnispädagoge

: Natur- und Wildnistrainer / Wildnispädagoge Skill-Level: Hat berufsbedingt zahlreiche Lehrgänge absolviert.

Christians Survival-Gegenstände: Bogen + Pfeile Angelschnur & Haken Kochtopf Feuerstahl Axt Säge Schlafsack Multitool Paracord Tarp

„Alone“-Kandidatin: Nicole aus Gelsenkirchen

Als Sportlerin ist Nicole (hier mit Pfeil und Bogen posierend) an Extremsituationen gewöhnt. Bei „Alone“ möchte sie über ihre Grenzen hinausgehen. © RTL/RTL Promo

Steckbrief: Nicole Alter: 26

26 Wohnort : Gelsenkirchen

Beruf : Studentin (Lehramt)

: Gelsenkirchen : Studentin (Lehramt) Skill-Level: Hat als Boxerin und Fitnessjunkie eine hohe Belastungsgrenze. Beschäftigt sich seit zwei Jahren mit dem Thema Bushcraft.

Nicoles Survival-Gegenstände: Biwaksack Schlafsack Feuerstahl Pemmikan Bogen + Pfeile Angelschnur + Haken Messer Säge Topf Tarp

„Alone“-Kandidat: David aus der Schwäbischen Alb

David (hier im Gebirge sitzende) will bei „Alone“ vor allem auf diese vier Faktoren setzen: Nahrung, Wasser, Schutz und Feuer. © RTL/RTL Promo

Steckbrief: David Alter: 31

31 Wohnort: Schelklingen

Schelklingen Beruf: Bundeswehrsoldat a. D.

Bundeswehrsoldat a. D. Skill-Level: Arbeitet nebenberuflich als Outdoor-Trainer. Hatte in der Vergangenheit bereits Begegnungen mit wilden Tieren.

Davids Survival-Gegenstände: Messer Säge Topf Feuerstahl Paracord Schlafsack Bogen & Pfeile Angelschnur & Haken Tarp Pemmican

„Alone“-Kandidat: Falk aus Hamburg

Als „Meister des Holzes“ dürfte Nordlicht Falk (hier im Wald stehend) in der neuen „Alone“-Staffel vermutlich viel selbst bauen. © RTL/RTL Promo

Steckbrief: Falk Alter: 45

45 Wohnort : Hamburg

: Hamburg Beruf : Zimmerer, Holzingenieur und Survival-Trainer und -Dozent

: Zimmerer, Holzingenieur und Survival-Trainer und -Dozent Skill-Level: Autodidaktischer Survival-Experte. War in Schottland als Holzbauer tätig und hat in Kanada Blockhäuser gebaut.

Falks Survival-Gegenstände: Messer Multitool Säge Axt Feuerstahl Topf Schlafsack Paracord Angelschnur & Haken Tarp

„Alone“-Kandidat: Michael aus Frankfurt am Main

Michael (hier im Wald stehend) pflegt gleich mehrere Social-Media-Auftritte. Auf sein Handy muss er bei „Alone“ allerdings verzichten. © RTL/RTL Promo

Steckbrief: Michael Alter: 29

29 Wohnort : Frankfurt am Main

: Frankfurt am Main Beruf : Immobilienmakler

: Immobilienmakler Skill-Level: Macht dreimal jährlich „Bushcraft“-Urlaub in deutschen Nationalparks.

Michaels Survival-Gegenstände: Bogen & Pfeile Schlafsack Axt Multitool Topf Feuerstahl Säge Messer Paracord Angelschnur & Haken

„Alone“-Kandidatin: Silvia aus Norwegen

„Alone“-Kandidatin Silvia ist berufsbedingt unentwegt in der Natur unterwegs. © RTL/RTL Promo

Steckbrief: Silvia Alter: 62

62 Wohnort : Varmevoll (Rauland, Norwegen)

: Varmevoll (Rauland, Norwegen) Beruf : Expeditions-Guide

: Expeditions-Guide Skill-Level: Expeditionsführerin und ausgebildete Hundeschlitten-Lenkerin. Lebt nach eigenen Angaben seit 40 Jahren „in der Wildnis“.

Silvias Survival-Gegenstände: Pemmican Axt Säge Multitool Schlafsack Angelschnur + Haken Feuerstahl Bogen + Pfeil Topf Paracord

„Alone“-Kandidat: Markus aus Mittelhessen

Markus (hier mit Pfeil und Bogen posierend) hat bereits in Afghanistan gedient und berichtet: „Du hast kein Essen, keinen Schlaf. Du hast nichts und musst dich zu deiner Truppe zurückschlagen.“ © RTL/RTL Promo

Angst, Hunger, Durst, das kenne ich. Markus („Alone“-Kandidat)

Steckbrief: Markus Alter: 42

42 Wohnort : Aßlar

: Aßlar Beruf : Oberbrandmeister und Rettungssanitäter

: Oberbrandmeister und Rettungssanitäter Skill-Level: War als Bundeswehr-Soldat in Afghanistan. Absolvierte zahlreiche Überlebens- und Einzelkämpferlehrgänge.

Andrés Survival-Gegenstände: Schlafsack Topf Feuerstahl Axt Säge Multitool Tarp Pemmikan Bogen & Pfeile Angelschnur & Haken

„Alone“-Kandidat: Yannick aus dem Bergischen Land

„Alone“-Kandidat Yannick geht eher wissenschaftlich-analytisch an das Thema Outdoor heran. Auf seinen Social-Media-Kanälen zeigt er seine Skills. © RTL/RTL Promo

Steckbrief: Yannick Alter : 31

: 31 Wohnort : Bergisches Land

: Bergisches Land Beruf : Student (Geschichte und Anglistik)

: Student (Geschichte und Anglistik) Skill-Level: Arbeitet neben dem Studium als selbstständiger Survival-Trainer. Ist nach wie vor Reservist bei der Bundeswehr.

Yannicks Survival-Gegenstände: Bogen + Pfeile Messer Topf Schlafsack Feuerstahl Säge Axt Multitool Angelschnur + Haken Schokolade

„Alone“-Kandidat: Martin aus Südhessen

Als Sohn eines Jägers hat Martin (hier mit einer Axt posierend) bereits als Jugendlicher an diversen Angelmeisterschaften teilgenommen. © RTL/RTL Promo