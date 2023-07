Tragikomödie „Der Rausch“ Eskalierende Schnapsidee

„Der Rausch“ (ARD, 18. Juli, 22.50 Uhr/bis 31. Juli in der Mediathek) des dänischen Regisseurs Thomas Vinterberg räumte während der Pandemie vier Europäische Filmpreise und im Jahr 2021 den Oscar für den besten internationalen Film ab. Als Höhepunkt der „Sommerkino“-Reihe in der ARD feiert die Tragikomödie um den Gymnasiallehrer Martin (Mads Mikkelsen), dem dank eines steten Alkoholpegels von 0,5 Promille ein beschwingter Neustart in Schule und Privatleben gelingt, nun ihre Premiere im frei empfangbaren Fernsehen.

Hauptdarsteller Mikkelsen liefert in der Rolle eines Mannes in der Midlife-Krise eine grandiose Vorstellung ab. Muss man erst mal schaffen, derart nuancenreich den Betrunkenen zu spielen.

Saufen macht alles besser? Nein, das ist nicht die Botschaft des Films, der aber auch keine didaktischen Vorträge beinhaltet und die euphorisierende Wirkung der Volksdroge Alkohol nicht leugnet. Nüchtern hatte Martin seinen Geschichtskurs nur noch eingeschläfert, und auch seine Ehe mit Amalie (Helene Reingaard Neumann) war längst zur lieblosen Routine erstarrt.

Vinterbergs Tragödie Ida, die 19-jährige Tochter des Regisseurs Thomas Vinterberg, sollte eine weibliche Nebenrolle in dem Film übernehmen, starb jedoch kurz zuvor bei einem Autounfall. Bei seiner Dankesrede während der Oscar-Verleihung widmete Vinterberg ihr den Film.

Das Trinkexperiment, das Martin mit drei Lehrerkollegen beginnt und auf einen missverstandenen Satz des norwegischen Psychiaters Finn Skarderud zurückgeht, beflügelt die vier Männer – und verführt sie, einen Schritt weiter zu gehen. Aus einer scheinbar fröhlich-harmlosen Schnapsidee mit erstaunlich positiver Wirkung im Privatleben und in den Schulfächern Geschichte, Musik und Sport wird ein existenzielles Drama mit vielfältigen Folgen.

Was geschieht, ist zum Lachen und zum Weinen. Großes Kino mit einem letzten, mitreißenden Tanz als Schlussbild, bei dem Mads Mikkelsen seine Fähigkeiten als professioneller Tänzer beweisen kann.