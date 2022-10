Wegen Anspielung zum Saisonsieg 2021 Max Verstappen boykottiert Sky

Der Rennzirkus der Formel 1 finanziert sich vor allem aus zwei Erlösquellen. Einerseits werden die Teams durch die Finanzmittel von Sponsoren getragen. Sie versprechen sich von den Erfolgen ihrer Fahrer ein positives Image. Wofür sie auf möglichst umfängliche Berichterstattung angewiesen sind.

Womit man andererseits bei der zweiten besonders wichtige Erlösquelle ist: den Medienrechten. Das Fernsehen mit seinen Millionen Zuschauern ist der eigentliche Treibstoff der Formel 1. Umso unverständlicher ist das Verhalten von Max Verstappen, der auch die aktuelle Weltmeisterschaft bereits in der Tasche hat.

Nach mehreren Medienberichten unter anderem vom Sportsender ESPN liegt Verstappen mit dem Pay-TV-Sender Sky über Kreuz. Der britische Sky-Journalist Ted Kravitz hatte nach dem Grand Prix von Texas ein fiktives Drehbuch für einen Formel-1-Film erfunden. Auslöser für seine Fantasien waren Gerüchte über solche Bestrebungen mit Brad Pitt.

In diesem frei erfundenen Drehbuch zog Kravitz eine Parallele vom Sieg von Austin zum umstrittenen Erfolg beim Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi. Nach Ansicht mancher Beobachter hatte sich der Formel-1-Star in der vergangenen Saison den Sieg und damit den Titel erschlichen.

Kurzum: Verstappen hat sich den Berichten zufolge geweigert, beim Rennwochenende in Mexico City Sky für Fragen zur Verfügung zu stehen. Das soll so weit gehen, dass auch Sky Deutschland und Italien von dem Bann betroffen sind.

Darüber wiederum wird der niederländische „Telegraaf“ vom Nachrichtensender ntv zitiert. ntv ist ein Schwestersender von RTL, der die Formel 1 jahrelang komplett im Free-TV gezeigt hatte, nun aber nur noch einige Rennen im Jahr überträgt. Nur bei Sky laufen alle Rennen komplett im deutschen Programm.

Keine Interviews bedeuten jedoch zugleich keine kostenlose Werbung. Und das wiederum kann Max Verstappens Arbeitgeber Red Bull nicht recht sein.

Zur Startseite