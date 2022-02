Maja Weber verstärkt seit Ende Januar das Moderationsteam von Phoenix, wo sie die Sendung „phoenix der tag“ präsentiert.



Frau Weber, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien besonders geärgert?

Die Geschichte meiner Kollegin Theresia Crone. Sie ist eine junge Journalistin, die sich für mehr Forschung zu Endometriose engagiert. Eine schwere Krankheit, oft verkannt, zu der sie erst nach Jahren starker Schmerzen, ärztlicher Ignoranz und eigener Recherche die Diagnose erhielt. Ihre Petition gegen das Schweigen dazu ist mit mehr als 77 000 Unterschriften sehr erfolgreich. Erfolg zieht Ärger an: Vor allem männliche User raten Crone, „sie müsse nur schwanger werden“, dann werde alles gut. Medizinisch Unsinn. Und überflüssiges Mansplaining.

Gab es auch etwas, worüber Sie sich freuen konnten?

Gefreut habe ich mich, dass im Deutschlandfunk die Medienforscherin Kaya Thimm die Corona-Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Sender fundiert kritisiert hat, nicht ohne Lob, und sich mehr Konstruktives wünscht: also das „rosa Licht am Ende des Tunnels“. Ich finde, wir können nicht immer nur Missstände aufzeigen, sondern müssen auch Lösungen anbieten. Ohne rosa Brille übrigens. Und über meine erste Nominierung für einen Medienpreis habe ich mich gefreut, heißt er auch noch so sperrig: „Bundesbewegtbildpreis“ von TV Total bei ProSieben.

Was empfehlen Sie aus dem Internet?

Ich empfehle den TikTok-Auftritt einer 98-jährigen New Yorkerin. Lily Ebert überlebte den Holocaust und ist stolze Urgroßmutter von 34 Urgroßenkelkindern. Eins davon hat sie zu TikTok geführt. Ihr Account heißt „Lily’s Promise“. Sie hält ihr Versprechen: als Zeitzeugin immer wieder vom Grauen in Auschwitz-Birkenau unter den Nazis zu berichten.