Lothar Keller, leitet die Redaktion des neuen Nachrichtenmagazins „RTL Direkt“.

Herr Keller, worüber haben Sie sich denn in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?

Eine größere Zeitung setzt eine Schlagzeile in die Welt („Corona bei 80 Prozent der offiziellen Covid-Toten wohl nicht die Todesursache“), die der feuchte Traum aller Corona-Leugner ist. Der Experte spricht im Interview aber nur über Zahlen der letzten zwei Monate, die er auch nicht belegen kann. Schlimm genug – aber was mich noch viel mehr geärgert hat: Selbst KollegInnen aus der Medienszene posten das einfach weiter, weil sie offenbar weder das Interview gelesen noch die Behauptungen gecheckt haben. Wenn 80 Prozent an anderen Krankheiten gestorben sind, würde sich zum Beispiel die Frage aufdrängen, woher die Übersterblichkeit kommt – doch teilen geht leider schneller als fragen. Soziale Medien sind nicht immer sozial, aber es sind Medien, und wer dort Nachrichten verbreitet, trägt dafür auch Verantwortung.

Gab es auch etwas in den Medien in dieser Woche, worüber Sie sich gefreut haben?

Für den Deutschen Fernsehpreis sind mehr Informationsformate privater Fernsehsender denn je nominiert. Was mich freut, sind nicht die möglichen Preise. Aber wenn die Privaten hier mit neuen Formaten in die Offensive gehen, dann deshalb, weil das Interesse an Information zunimmt – und das freut mich sehr.

Was können denn Sie aus dem Internet empfehlen?

